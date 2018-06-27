Политика Заседание по делу Юрия Рошки состоится 6 июля Первое заседание по делу бывшего лидера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрия Рошки планируется провести 6 июля. Об этом говорится на сайте кишиневского суда. Подготовительное слушание будет проводиться судьей Сергеем Лазарь и начнется в 14:00, пишет deschide.md. 8 июня Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела об извлечении выгоды из влияния в отношении Юрия Рошки и передала материалы в суд. По данным следствия, лидер ХДНП в 2009 году просил миллион евро у одного из молдавских бизнесменов, обещая взамен повлиять на решение судей и спасти бизнес этого предпринимателя. Юрий Рошка все обвинения в свой адрес категорические отвергает.

http://www.allmoldova.com/ru/news/zasiedaniie-po-dielu-iuriia-roshki-sostoitsia-6-iiulia Наш канал в Telegram Количество просмотров: 95 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости