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Политика
Заседание по делу Юрия Рошки состоится 6 июля
27.06.2018

Первое заседание по делу бывшего лидера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрия Рошки планируется провести 6 июля. Об этом говорится на сайте кишиневского суда.

Подготовительное слушание будет проводиться судьей Сергеем Лазарь и начнется в 14:00, пишет deschide.md.

8 июня Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела об извлечении выгоды из влияния в отношении Юрия Рошки и передала материалы в суд.

По данным следствия, лидер ХДНП в 2009 году просил миллион евро у одного из молдавских бизнесменов, обещая взамен повлиять на решение судей и спасти бизнес этого предпринимателя.

Юрий Рошка все обвинения в свой адрес категорические отвергает. 


http://www.allmoldova.com/ru/news/zasiedaniie-po-dielu-iuriia-roshki-sostoitsia-6-iiulia
 
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