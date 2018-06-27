Сотрудники детсадов получат право на неделю дополнительного отпуска

Министр образования М. Бабук подписала 26 июня Дополнительное соглашение к Коллективному договору (отраслевой уровень) на 2016-2020 гг. совместно с председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки РМ Г. Доносом.

Как сообщает министерство образования, культуры и исследований, наиболее важные положения Дополнительного соглашения касаются: увеличения на 7 календарных дней дополнительного отпуска для сотрудников, работающих в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования (директор, воспитатель, вспомогательный педагог, преподаватель музыки, логопед, психолог, психопедагог, методист, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог), регламентирования продолжительности ежегодного отпуска для помощника воспитателя, который в дополнение к 28-дневному ежегодному отпуску может получить еще 7 календарных дней дополнительного отпуска. Согласно Дополнительному соглашению к Коллективной конвенции, трудоустройства дидактического, не преподавательского состава, другого административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала будет производиться путем заключения индивидуального трудового договора, к которому будет прилагаться должностная инструкция и т. д.

В ходе встречи министр Моника Бабук отметила важность сотрудничества между ведомством и Федерацией профсоюзов сферы образования и науки в виду того, чтобы меры, принимаемые для восстановления ситуации в области образования, ощущались бенефициарами.

"Наша общая цель - продвижение открытого и конструктивного диалога с целью улучшения существующей нормативной базы, направленной на поощрение и обеспечение справедливых рабочих отношений, способной обеспечить социальную защиту работников в сфере образования", - подчеркнула чиновник.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов сферы образования и науки РМ Геннадие Донос выразил удовлетворение результатами, полученными совместной рабочей группой, которая разработала это дополнительное соглашение, и отметил эффективное сотрудничество с министерством.

Отметим, что Коллективный договор (отраслевого уровня) на 2016-2020 годы, заключенный между министерством образования, культуры и науки и Генеральным советом Федерации профсоюзов сферы образования и науки РМ 25 марта 2016 года, призван обеспечить реализацию, в соответствии с законом, взаимных прав и обязанностей работодателей и работников - членов Федерации.

В финале встречи стороны договорились продолжить диалог и совместно работать над определением решений для улучшения ситуации в системе образования.