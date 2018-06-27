Виктор Чобану: Игры закончились, ставки очень высоки

Известный политический аналитик Виктор Чобану считает, что в создавшейся ситуации, никто не знает, что будет дальше – ни власть, ни протестующие.

«Я считаю, что власть перешагнула все границы, протесты должны идти в режиме нон-стоп. Два – все требования должны быть выполнены. В таких условиях и речи быть не может о парламентских выборах. Здесь уже не идет речь о мандате, конкретных людях, столичной примэрии, на кону фундамент демократии в Республике Молдова, который был просто полностью уничтожен. Теперь мы должны требовать отмены смешанной системы голосования, отставки правительства, парламента, досрочных выборов, очистки государственных органов, 100-процентной люстрации. Это программа-максимум», – уточнил аналитик.

По его мнению, «демократия так пострадала, что косметический ремонт ни к чему – необходимо разрушить систему».

«По мне, так следует начать с судебной системы – ее проще всего реформировать. Выгнать всех сотрудников, и набрать новых, как поступил Саакашвили. Дать им высокие зарплаты, виновным назначить огромные штрафы и даже тюремные сроки. Только так можно перестроить фундамент демократии в Республике Молдова. Игры закончились, ставки очень высоки. Власть все растоптала, граждан лишили даже права голоса. Путей для примирения с этой властью нет», – подытожил аналитик.

Андриана Кептине