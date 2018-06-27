Филип: Из-за решения ВСП Молдова может не получить финансирования

Премьер-министр Павел Филип не исключает, что после принятия ВСП решения о признании недействительными кишиневских выборов, Молдова не получит макрофинансовой помощи от ЕС, отмечает новостной портал Noi.md.

Об этом глава Кабмина заявил на мероприятии, организованном Институтом мира США в Вашингтоне. Премьер-министр подтвердил позицию, высказанную ранее руководством Демократической партии, о том, что власти страны ничего не выигрывают от признания недействительными выборов, а, наоборот, лишь проигрывают.

«Учитывая сделанные как в стране, так и за рубежом заявления в отношении признания недействительными выборов, существует риск того, что после этого решения Высшей судебной палаты Молдова не получит макрофинансовой помощи от ЕС. Это ударит по нынешнему правительству, и никто не изменит моего мнения», – сказал Филип.

Премьер также отметил, что у него лично тоже есть много вопросов, связанных с решением ВСП, в частности, кому это решение выгодно.

«Точно не нынешнему правительству. Оппозиция еще с 2016 года просит внешних партнеров не предоставлять Молдове финансовой помощи. МВФ, однако, придерживался прагматичной позиции и принял решение, учитывая достигнутые нами результаты», – заявил Павел Филип.