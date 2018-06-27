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Общество
Кто устроил свалку под забором Онкоинститута
27.06.2018

Целые кучи мусора вот уже который день лежат под забором столичного Онкоинститута.

Помимо того что это портит внешний вид территории, скопления мусора еще и угрожают здоровью жителей близлежащих домов, а также пациентов самого Онкоинститута.

Съемочная группа новостного портала Noi.md запечатлела заброшенный «пейзаж» вокруг медицинского учреждения с кучами мусора под забором.

Кто оставляет этот мусор, и почему никто не предпринимает никаких мер для исправления ситуации, мы узнали у самих представителей Онкоинститута, которые сразу сказали, что за все, что проиходит за забором больницы, отвечает Примэрия.

Noi.md не удалось найти главу Управления по связям с общественностью  Примэрии Брынзанюка, чтобы услышать его комментарии.

В то же время корреспондент портала Noi.md отправил письменный запрос директору Онкоинститута Ларисе Катринич, с просьбой подробно рассказать о ситуации, но до сих пор ответ нами не был получен.


http://www.allmoldova.com/ru/news/kto-ustroil-svalku-pod-zaborom-onkoinstituta
 
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