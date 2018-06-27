Кто устроил свалку под забором Онкоинститута

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Общество
Целые кучи мусора вот уже который день лежат под забором столичного Онкоинститута.
Помимо того что это портит внешний вид территории, скопления мусора еще и угрожают здоровью жителей близлежащих домов, а также пациентов самого Онкоинститута.
Съемочная группа новостного портала Noi.md запечатлела заброшенный «пейзаж» вокруг медицинского учреждения с кучами мусора под забором.
Кто оставляет этот мусор, и почему никто не предпринимает никаких мер для исправления ситуации, мы узнали у самих представителей Онкоинститута, которые сразу сказали, что за все, что проиходит за забором больницы, отвечает Примэрия.
Noi.md не удалось найти главу Управления по связям с общественностью Примэрии Брынзанюка, чтобы услышать его комментарии.
В то же время корреспондент портала Noi.md отправил письменный запрос директору Онкоинститута Ларисе Катринич, с просьбой подробно рассказать о ситуации, но до сих пор ответ нами не был получен.
http://www.allmoldova.com/ru/news/kto-ustroil-svalku-pod-zaborom-onkoinstituta
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