В Молдове запретили организацию “За русский язык”

Несмотря на то, что общественная организация уже действует и принимает активное участие в проводимых по всей стране митингах в защиту русского языка, при регистрации организации ее инициаторы столкнулись с неразрешимой проблемой – им запретили использовать название “За русский язык”.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил общественный деятель, член инициативой группы Михаил Ахремцев, передает aif.md.

По его словам, сначала от организации потребовали перевести название “За русский язык” на государственный язык, однако дословный перевод Агентство публичных услуг не устроил.

– Нам сообщили, что “Pentru limba rusă” – тоже неправильно, а правильно будет “Asoсiația оbștească vorbitorilor de limbă rusă”, сославшись при этом на ст. 2 в Законе №3465-XI от 01.09.1989 “О функционировании языков на территории МССР” (тот самый, который КС признал “устаревшим”). На вопрос, а почему нельзя так, как хотим мы, нас отослали в Национальный центр терминологии при Институте филологии АНМ, – поведал Ахремцев.

И смех, и грех: в этом учреждении выдвинули третий вариант названия – “Asociația obștească “Asociația militanților pentru limba rusă”, сославшись на тот же самый закон. На резонный вопрос: “Почему?”, членов инициативной группы вновь отослали в Агентство по публичным услугам. Круг замкнулся.

– В итоге сейчас мы все равно идем подавать документы на регистрацию организации “Pentru limba rusă”. И я очень хочу посмотреть в глаза тех, кто в нарушение закона нам этого не позволит, – добавил Ахремцев, подчеркнув, что члены группы выступают не против государственного языка Молдовы, а за сохранение русскому языку статуса языка межнационального общения.