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Общество
Белорусский электробус отправили обратно, зарядную станцию демонтировали
27.06.2018

Электробус из Белоруссии, который с помпой был привезен Ионом Чебаном и запущен на линию Сильвией Раду в ходе майской предвыборной кампании, выполнил свою задачу.

На днях – уже без бывалой торжественности – станцию подзарядки на Скулянке демонтировали, а беспроводной троллейбус вернули на родину.

Об этом сообщается в интернет-паблике «RTEC, coruptie si incompetenta».

«Электробус из Белоруссии, привезенный в середине мая с большой торжественностью и использованный для пиара кандидатами Сильвией Раду и Ионом Чебаном, в настоящее время возвращен туда, откуда появился. Его просто протестировали и всё. Власти предпочли не сообщать дату возврата машины, не проинформировали общественность о результатах тестирования, не представили никаких выводов и решений по поводу дальнейшего использования электробусов в столице. А ведь обо всем этом было очень много разговоров в предвыборную кампанию, тогда нам говорили, что эпоха старых и вонючих автобусов ушла в прошлое... И вот 25 июня, парк Алунелул: демонтаж зарядной станции», - говорится в публикации.


http://1news.md/social/53970-popiarilis-i-hvatit-belorusskiy-elektrobus-otpravili-obratno-na-rodinu-zaryadnuyu-stanciyu-demontirovali.html
 
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