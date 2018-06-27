Николай Негру: Ситуация более опасная, чем тогда, когда все узнали о краже миллиарда

Политический аналитик Николай Негру утверждает, что сложившаяся с выборами ситуация «опаснее, чем тогда, когда все узнали о краже миллиарда».

«Почему? Потому что тогда люди не могли себе представить глубину ямы, в которой находится Республика Молдова. Теперь, все стало ясно, а дестабилизация политической ситуации в Республике Молдова вероятней, чем тогда», – отметил он корреспонденту портала ТРИБУНА.

Николай Негру отметил и то, что власти Республики Молдова «оказали себе очень большую медвежью услугу». «Плахотнюк оказал и себе, и партии, огромную медвежью услугу, это если предположить, что он дал этот нелепый приказ».

Это неразумный ход, или он не независим в принятии решений, потому что это нелогично. Тем более, что после выборов он заявил, что государственные институты будут сотрудничать с новым примаром, что власть это устраивает, и что выборы доказали, что государство не захвачено», – отметил аналитик.

Также Негру высказался в связи с предстоящими парламентскими выборами. «Теперь, в свете решения ВСП, и предстоящие выборы будут рассматриваться отрицательно».

Аналитик также отметил, какими должны быть следующие действия. «По логике, народу следует свергнуть эту власть, выйти на улицы, протестовать. Правда есть одна неясность в связи с недоказуемостью вмешательства политики в правосудие.

Мы это видим, но доказательств нет. Но есть люди, которые не голосовали за Нэстасе, и получается, что люди не могут пойти единым фронтом против олигархии. Это, несомненно, отразится на борьбе против олигархической власти», – заявил он.

Миаела Коноваль