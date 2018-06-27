Нэстасе хочет собрать на площади 100 тысяч человек и создать в каждом учреждении "ячейки сопротивления"

Лидеры проевропейской оппозиции -"Платформы DA" Андрей Нэстасе, Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду и ЛДПМ Виорел Чиботару объявили о создании движения национального сопротивления.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Санду отметила на пресс-конференции в среду, что "решение судов о признании выборов примара Кишинева "недействительными" свидетельствует об окончательном крушении демократии и установлении диктатуры в Молдове". "Накануне, на заседании рабочей группы, принято решение о создании движения национального сопротивления, к участию в котором призываются все граждане, которые считающие, что их голос и права имеют значение", - сказала она.

Политик огласила три требования оппозиции к властям республики: "Признание выборов в Кишиневе действительными; отмена перехода на смешанную избирательную систему; отставка и привлечение к уголовной ответственности всех судей, причастных к преступному решению о непризнании выборов, в том числе председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ".

"Движение сопротивления будет организовывать еженедельные акции протеста, одна из них состоится в пятницу у Центральной избирательной комиссии, другая, наиболее масштабная, пройдет в воскресенье в центре Кишинева", - сказала Санду.

Андрей Нэстасе призвал сознательных граждан "создавать ячейки сопротивления в учреждениях, где они работают, сообщать знакомым и близким о деятельности движения, проводить дискуссии о ситуации в стране и возможности изменить ситуацию".

"В воскресенье, все прогрессивные силы республики должны мобилизовать усилия, и принять участие в массовой акции протеста в центре столицы. Нам необходимо собрать не менее 100 тысяч человек, чтобы остановить преступный режим", - считает избранный примар Кишинева.

Вице-председатель "Платформы DA" Александр Слусарь отметил, что "воцарение диктатуры - это не абстракция, а реальность, которая коснется каждого жителя республики, придет в каждый дом, поэтому речь не идет о политических партиях или отношении каждого из жителей к Нэстасе или Санду, речь о будущем Молдовы".

"Режим Плахотнюка - это тупик для республики, если сейчас ничего не изменить Молдова рискует превратиться в страну неухоженных могил, но в РМ еще есть силы, которые могут изменить ход истории", - считает он.

Виорел Чиботару подчеркнул важность отклика граждан на призыв оппозиции, добавив, что "в республике наступило время революции сознательных".

Депутат парламента от Либеральной партии Лилиан Карп отметил, что "политическая ситуация в РМ никогда не была столь критической, как сейчас. "Такого не было даже в 90-е годы - тогда система юстиции пыталась противостоять преступности, теперь она стала неотъемлемой частью криминального режима", - считает он.

Поддержали национальное сопротивление режиму и представители экспертного сообщества. Директор Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Игорь Мунтяну отметил, что "демократия в республике находится в опасности, не существует принципа верховенства закона и исчезает само понятие государственности".

Директор Института публичных политик (IPP) Аркадие Барбарошие считает, что "наступил момент, когда необходимо бороться, нельзя позволить, чтобы ситуация в Молдове развивалась по сценарию режима".

"Все сознательные граждане должны поддержать движение сопротивления, зная, что его основная цель - не захват власти, а крушение криминального режима", - заключил эксперт.

Победивший на выборах примара кандидат сообщил также о намерении защищать свои права в Европейском суде по правам человека.

"К сожалению, европейские конвенции прямо не говорят о подобных нарушениях, связанных с украденными голосами избирателей. Но я нашел способ обжаловать действия молдавской юстиции в Европейском суде по правам человека. К сожалению, это будет иск против Республики Молдова, невозможно в ЕСПЧ призвать к ответу бандита Плахотнюка и его коррумпированную юстицию", - отметил Нэстасе.

По его словам, необходимо защищать свои права всеми доступными средствами, в том числе - в Европейском суде по правам человека.

"Только так мы сможем противостоять диктатуре. Плахотнюк в своем цинизме перешел все границы, готов повторить путь Виктора Януковича и отдать приказ открыть огонь по собственным гражданам. Это должны помнить все", - заявил Нэстасе.