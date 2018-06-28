28 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Австрийские пожарные передали молдавским коллегам восемь спецмашин
28.06.2018

 Пожарные-волонтеры из Австрии сегодня передали восемь специальных автомобилей постам пожарных и спасателей – волонтеров Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу, машины получили пожарные из сел Ларга (Бричанский район), Капаклия (Кантемирский район), Колибаш (Кагульский раойон) и Селемет (Чимишлийский район). Что касается  еще четырех машин, в ближайшее время будет решено, в какие населенные пункты они будут переданы. 

В течение последних шести лет австрийские пожарные передали молдавским коллегам 38 спецмашин, которые пополнили техническую базу постов пожарных и спасателей в селах.

Согласно национальной программе консолидации Службы пожарных и спасателей, до 2020 года в сельских населенных пунктах нашей страны будет открыто более 100 станций. В настоящее время в стране насчитывается свыше 40 пожарно-спасательных станций с привлечением к работе гражданских лиц. Они первыми приходят на помощь в случае чрезвычайных ситуаций до приезда специализированных расчетов.


http://1news.md/social/53993-avstriyskie-pozharnye-peredali-moldavskim-kollegam-vosem-specmashin.html
 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.