Австрийские пожарные передали молдавским коллегам восемь спецмашин

Пожарные-волонтеры из Австрии сегодня передали восемь специальных автомобилей постам пожарных и спасателей – волонтеров Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу, машины получили пожарные из сел Ларга (Бричанский район), Капаклия (Кантемирский район), Колибаш (Кагульский раойон) и Селемет (Чимишлийский район). Что касается еще четырех машин, в ближайшее время будет решено, в какие населенные пункты они будут переданы.

В течение последних шести лет австрийские пожарные передали молдавским коллегам 38 спецмашин, которые пополнили техническую базу постов пожарных и спасателей в селах.

Согласно национальной программе консолидации Службы пожарных и спасателей, до 2020 года в сельских населенных пунктах нашей страны будет открыто более 100 станций. В настоящее время в стране насчитывается свыше 40 пожарно-спасательных станций с привлечением к работе гражданских лиц. Они первыми приходят на помощь в случае чрезвычайных ситуаций до приезда специализированных расчетов.