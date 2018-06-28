Мошенники изобрели новый скотч-метод кражи денег у пользователей банкоматов

Несколько человек уже «попались» на такие уловки злоумышленников. О возможной опасности предупредил пользователь Facebook, опубликовав на странице свою занимательную историю.

Так, по его словам, устройство, изображённое на фотографии, было прикреплено к отверстию для выдачи денег двухсторонним скотчем, передает aif.md

Таким образом, когда человек снимает деньги, банкомат высчитывает нужную сумму, выдаёт её, а наружу они не выходят, оставшись в прикреплённом металлическом предмете.

В то время, пока недоумевающий клиент думает, как вернуть свои деньги и отходит от банкомата, мошенники спокойно подходят, отклеивают чудо-устройство, забирают деньги и крепят его обратно.

– Прямо напротив банкомата стояла «наглухо» тонированная машина, – добавил автор поста.

В связи с этим, всем тем, кто использует банкоматы, рекомендуется быть внимательнее и, прежде чем снимать деньги, удостовериться в том, что они попадут именно вам в руки.

– Никогда не отходить от банкомата! А сразу же звонить в службу поддержки клиентов своего банка и объяснять ситуацию, – посоветовал один интернет-пользователь.

Однако некоторые уверены, что это не поможет в данной ситуации. В этом на собственном опыте убедился другой пользователь социальной сети.

– Банкомат не выдал деньги, служба техпомощи полностью обвинила получателя, якобы сам деньги не взял, и разговаривали не очень уважительно. А деньги просто не вышли! Заявление было написано в одном экземпляре. Через 2 недели деньги перечислили. Получатель – пенсионер. Будьте бдительны! – рассказала Лилия.