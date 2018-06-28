Молдавская легкоатлетка стала двукратной чемпионкой Балканских игр

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Спорт
Молдавская спортсменка Александра Емельянова на Балканских играх, которые проходили в Стамбуле, стала двукратной чемпионкой, завоевав золотые медали в метании молота и метании диска.
В метании диска Емельянова показала результат 58,26 метра, что почти на 8 метров лучше результата, показанного представительницей страны-хозяйки соревнований, Озлем Бечерек, передает olympic.md
На пьедестал почёта поднялась и Алина Андрицки, которая заняла 3-е место в метании молота.
Обе спортсменки в июле текущего года примут участие в Кубке мира (U-20) в Финляндии.
https://point.md/ru/novosti/sport/moldavskaia-legkoatletka-stala-dvukratnoi-chempionkoi-balkanskikh-igr
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