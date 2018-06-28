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Общество
Камеры наблюдения на улицах Тараклии
28.06.2018

На ряде улиц в городе Тараклия устанавливают камеры наблюдения в рамках проекта „Безопасный город”. Работы должны быть завершены до конца июня, передаёт IPN со ссылкой на портал gagauzinfo.md.

Видеокамеры будут установлены в основных местах повышенного трафика автомобилей и людей, на оживлённых перекрестках, в парке, на инфраструктурных объектах, на детских и спортивных площадках.

Примар Тараклии Сергей Филипов отметил, что основной целью программы является укрепление общественной безопасности в городе Тараклия и снижение уровня преступности. Камеры будут работать в круглосуточном режиме, а информация с них будет поступать в Инспекторат полиции района Тараклия.

Проект „Безопасный город” финансируется местным бюджетом. Также планируется обеспечить город программным обеспечением, которое будет выявлять пожары, утечки газа и задымление и оповещать о них.


 
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