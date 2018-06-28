Новый поворот в деле Киртоакэ: заявление вице-мэра Кишинева, которое меняет все

Судебные слушания по делу экс-мэра Кишинева Дорина Киртоакэ продолжаются - в среду инстанция заслушала вице-мэра столицы Нистора Грозаву: что рассказал чиновник о своем бывшем начальнике?

Вице-мэра (вице-примара) Кишинева Нистора Грозаву заслушали в среду на заседании суда по делу бывшего столичного градоначальника Дорина Киртоакэ, которого задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе.

Выйдя из зала заседаний, Грозаву отказался делать заявления для прессы, но признался, что Киртоакэ сказал ему подписать проект о платных парковках в Кишиневе.

"Сказал мне, что с проектом все "ок", и он должен быть подписан. Я ему поверил", — сказал Грозаву.

Прокурор Думитру Робу подчеркнул, что заявления Грозаву подтверждают обвинения, предъявленные Киртоакэ. "Декларации господина Грозаву подтвердили интерес, который был у Киртоакэ для подписания контракта с фирмой-победительницей, включая утверждение и внедрение проекта с парковками", — сказал Робу.

По словам государственного обвинителя, показания, которые даны в ходе текущих слушаний, подтвердили, что последнее слово в процессе утверждения проекта платных парковок в Кишиневе оставалось за Дорином Киртоакэ.

"Контракт был подписан по указанию генерального примара", — отметил прокурор.

Робу обвинил адвокатов либерала в намеренном затягивании процесса и рассмотрения дела судом.

Киртоакэ же продолжает считать это уголовное дело незаконным.

Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.