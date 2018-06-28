Поспешный визит Павла Филипа в США оказался чрезвычайно неудачным, - Ион Стурза

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза прокомментировал визит в Вашингтон Павла Филипа в контексте признания недействительными выборов генпримара Кишинева.

В сложившейся в столице ситуации Павлу Филипу следовало отложить свой визит в Вашингтон, отметил Ион Стурза в интервью «Свободной Европе». По его мнению, этот визит был организован с чрезмерной поспешностью сразу же после вручения верительных грамот новым послом Молдовы в США.

- Конечно, такой визит готовится по дипломатическим каналам, но не стоит забывать, что партия, к которой принадлежит господин Филип, тратит миллионы долларов на лоббирование в США. На повестке дня лоббистов в том числе организации встреч с американскими чиновниками, которые не станут пренебрегать или обличать. Это была короткая встреча с госсекретарем, двумя конгрессменами и несколькими бизнесменами, тот минимум, который можно было организовать, - сказал Ион Стурза.

Визит для молдавского премьера оказался очень неудачным, утверждает бывший глава правительства. В США Павлу Филипу дали ясно понять, что любые разговоры о стратегическом партнерстве будут возможны только после свободных и справедливых выборов и реформирования системы правосудия.

- К сожалению, этот визит оказался чрезвычайно неудачным для господина премьер-министра Филипа, - заявил Стурза. - Может быть, это совпадение, может быть, он не знал, думаю, даже не был в курсе того, что будет принято окончательное решение о признании или непризнании выборов в Кишиневе. В противном случае, если честно, следовало бы отменить этот визит, потому что было неизбежно, что американские чиновники такого ранга будут обеспокоены демократией и избирательным процессом в Республике Молдова.

Экс-премьер посоветовал внимательно изучить пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Государственного департамента США. Там четко указано: «Решите серьезные проблемы, связанные с демократией и правовым государством в Республике Молдова, и тогда мы продолжим стратегический диалог». Получение подобного ответа от Вашингтона было неизбежно, утверждает бывший глава молдавского правительства.

По расчетам Иона Стурзы, за последние годы Соединенные Штаты выделили на реформирование системы правосудия в Молдове уже более 60 миллионов долларов. Однако сами реформы - это не только одобренные в парламенте кодексы. Уровень коррупции в Молдове считается очень высоким.

- Я думаю, что наши партнеры выполнили свой долг – они финансируют некоторые программы, они принесли ноу-хау, дали лучшие практики, - перечислил экс-премьер. - Но если мы, молдаване, не были в состоянии их внедрить и соблюдать их дух, это проблема наша, а не наших партнеров по развитию. Я очень сомневаюсь, что может быть хуже с точки зрения дипломатии и хорошего тона: мы встревожены, мы приняли к сведению, желательно... В дополнении к прекращению финансирования, которое и так является довольно скромным для Республики Молдова, и другим вещам, которые вряд ли произойдут. Но, если дойдет до личных санкций личных в отношении некоторых кишиневских политиков, это была бы совсем другая политика, но не думаю, что дойдет до этого, по той простой причине, что Молдова не является сегодня приоритетом или радаром западных демократий.

Ион Стурза

В ходе визита в США Павел Филип встретился с двумя американскими конгрессменами, у которых попросил поддержку. На переговорах с конгрессменами Питом Олсоном и Дэвидом Прайсом главу правительства сопровождали посол Молдовы в США Кристина Бэлан и министр обороны Еуджен Стурза. Встреча прошла в комнате, заставленной мебелью и явно не предназначенной для подобных визитов. Конгрессмены Пит Олсон и Дэвид Прайс отделались общими фразами о важности двустороннего диалога. Понятно, что американцы не собираются вкладывать средства в коррумпированное правительство Павла Филипа, доживающее последние месяцы.