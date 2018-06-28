Нападения Нэстасе и Санду на телеканалы с ложными обвинениями вызвали бунт столичных журналистов

Руководство телеканала «Moldova 1» ответило на обвинения Андрея Нэстасе и Майи Санду.

Лидеры PPDA Андрей Нэстасе и PAS Майя Санду обвинили «Moldova 1» в том, что они не отражают их протесты. Руководство телеканала пришло в недоумение от таких заявлений.

- Мы совершенно недовольны заявлениями лидеров PAS и PPDA на сегодняшней пресс-конференции. Мы считаем, что эти обвинения вводят в заблуждение общественность и могут повлиять на имидж общественного телевидения, а также на команду, которая честно выполняет свою работу, - сообщили в «Moldova 1».

Журналисты заявили, что 24 июня организовали специальный выпуск, посвященный акциям в Кишиневе. Он транслировался в 14.00.

- В этом выпуске мы сообщали о заявлениях протестующих посредством живых репортажей с места событий. Также были взяты комментарии политических аналитиков и адвоката Андрея Нэстасе, который привел аргументы, изложенные в апелляции, поданной в Верховный суд, - продолжили телевизионщики.

Они также ответили на обвинения Майи Санду, которая заявила, что не было трансляции воскресного протеста, а также возмутилась по поводу того, что ее больше года не приглашают на передачи телеканала.

- Новости о протесте шли первыми во всех выпусках новостей. Это может быть продемонстрировано записями, хранящимися в архиве. Майю Санду приглашали по меньшей мере шесть раз на шоу «Красная кнопка», которое было специально сделано по просьбе политических партий, включая PPDA и PAS. Но каждый раз Санду делегировала других членов партии. То же самое произошло и в случае с Андреем Нэстасе, который во время телевизионных дебатов делегировал другим людям возможность представить свою избирательную платформу, - отметил представитель «Moldova 1».

Андрей Нэстасе в свою очередь предъявил претензии журналистам PRO TV Chișinău. Он вышел из себя, когда репортер попросил прокомментировать агрессию его сторонников против музыкантов. Журналисты Publika TV также решительно осудили нападения и давление Андрея Нэстасе и Майи Санду.

- Мы требуем, чтобы эти нападения, которые мы считаем неприемлемыми, были отменены, и мы призываем своих коллег, неправительственные медиа-организации, аккредитованные в Кишиневе, принять к сведению эти факты давления, - сообщило руководство Publika TV.