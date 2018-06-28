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Здоровье
Сколько раз можно кипятить воду
28.06.2018

Каждая хозяйка знает, что кипяченая вода не только делает воду мягче и вкуснее, но и убивает в ней всевозможные бактерии. Но особо щепетильные дамы уверены, что если прокипятить воду не один, а два-три раза, то и пользы от этого будет несоизмеримо больше.

Ученые считают такой подход в корне неверным. Опытным путем было установлено: при повторном кипячении структура воды полностью меняется. Никаких бактерий в воде уже нет. Но из-за испарения раствор воды становится более концентрированным, в нем повышается содержание соли, а с присутствующими в жидкости органическими веществами и минералами вступает в реакцию хлор – неизменный спутник воды в городских квартирах. Что получается в результате, не скажет ни один ученый, поскольку все зависит от конкретного состава воды, концентрации в ней хлора, наличия тех или иных органических веществ, длительности кипячения. Точно можно сказать только одно: с каждым последующим кипячением возникают все новые химические реакции, результатом которых становится появлением различных видов канцерогенных веществ.

В телепередаче о здоровье с Еленой Малышевой о кипячении водопроводной воды рассказывается как о процессе превращения «живой» воды в «мертвую». Образующиеся канцерогенные соединения негативно воздействуют на клетки организма, способствуя их мутации в раковые.

В ходе более детального изучения последствий многократного кипячения было установлено, что в воде содержатся мышьяк, нитраты, фториды. Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, такая вода представляет собой угрозу для населения именно из-за содержания мышьяка.

Нитраты при нагревании преобразуются в нитрозамины – канцерогены, приводящие к онкологическим заболеваниям.

Исследователи Гарвардского университета провели исследования, результаты которых были опубликованы в научном журнале Environment Health Sciences. Ученые утверждают, что фториды не просто приводят к различным расстройствам у детей, но даже способны снизить их IQ.


 
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