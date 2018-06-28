Октавиан Калмык: У нас есть большой запас в отношении применения Соглашения об ассоциации в частном секторе

Экономический советник премьер-министра Октавиан Калмык считает, что частный сектор имеет большой запас в отношении применения Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом. По его словам, эта тема мало обсуждается и мало известна. В то же время, требуется много инвестиций со стороны частного сектора таким образом, чтобы в полной мере адаптироваться к существующим требованиям на европейском рынке, передает IPN.

Октавиан Калмык сказал, что Молдова имеет возможности для экспорта первичной сельскохозяйственной продукции, хорошие возможности для экспорта текстильной продукции, полуфабрикатов из автомобильного сектора. „Мы хотим перейти к продукции гораздо большей добавленной стоимости. Это сложный процесс, процесс индустриализации страны, но мы должны признать, что мы потеряли промышленность”, - заявил советник в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

По мнению экономиста Корнела Кошера, частные компании не могут справиться с крупными вызовами, связанными с Соглашением об ассоциации. В частности, они не могут справиться с вопросом, связанным с рабочей силой, а так же с финансовыми трудностями, которые на данный момент не позволяют делать им инвестиции. „В то же время, мы видим, что предприятия становятся все более открытыми к тому, чтобы принять изменения”, - отметил экономист. По его мнению, ЕС приходит не только с финансовой помощи, но и знаниями, с помощью которых Республика Молдова станет более конкурентоспособной.

Экономический эксперт Виорел Киврига считает, что в Молдове есть очень хорошие проекты, инициированные при поддержке Европейского союза, но они мало рекламируются. „Они создаются и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в сфере услуг, на местном, региональном и национальном уровне. С другой стороны, опыт хорош, когда нужно что-то начать, когда мы хотим модернизировать отрасль и применять международный опыт. Но не следует преувеличивать”, - сказал Виорел Киврига.

27 июня 2014 года было подписано Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, включая создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли – DCFTA.