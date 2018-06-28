Владимир Воронин: Для граждан РМ избирательный бюллетень должен стать самым ценным документом

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин рассказал о ситуации, сложившейся после выборов примара столицы, об осенних выборах, о том, как ПКРМ отметит свой 25-летий юбилей, уходит ли он с поста главы ПКРМ и о ряде других важных аспектов.

T.: Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся после выборов примара столицы, в частности, непризнания результатов выборов и полномочий Андрея Нэстасе?

В.В.: Мы, коммунисты высказались на эту тему еще тогда, когда только объявили о проведении выборов, назвав их серьезным нарушением Закона о местном публичном управлении. Законом предусмотрено избрание местных властей сроком на четыре года. Демократы сделали так, чтобы примаров Кишинэу и Бэлць избрали досрочно, и всего на год. Возникает много вопросов: может ли что-то сделать примар всего за год в таком уничтоженном и разрушенном городе. Зачем и кому понадобились эти изменения? Поэтому мы неоднократно призывали избирателей игнорировать эти выборы, и не участвовать в схемах, работающих в чьих-то интересах. Действительно, в первом туре на выборы вышли только 30%, во втором туре чуть больше, но в любом случае очень мало избирателей. Закончился второй тур и победил не тот кандидат, который планировали ДПМ и ПСРМ, то есть Ион Чебан, а выиграл его соперник Андрей Нэстасе. И начались игры в «молдавскую олигархическо-коррумпированную демократию». Мы узнаем, что якобы Нэстасе в день второго тура выборов через социальные сети призывал граждан участвовать в голосовании. Следует отметить, что этот же призыв был и со стороны Чебана. Проблема в том, что не Чебан выиграл выборы. Возникает вопрос, если бы выиграл Чебан, суд так же поступил?! Те, кто задумал эту аферу с непризнанием полномочий Нэстасе, поступил глупо. Они сознательно укрепляют позиции Нэстасе и Санду перед предстоящими парламентскими выборами. Известно, что у нас люди больше любят тех, кто обижен и наказан. И все же проигнорировать столько сотен граждан, которые проголосовали за Нэстасе, не нормально. Были потрачены миллионы леев, были привлечены сотни тысяч людей, и все напрасно. Второй аспект, который должен нас всех насторожить, это то, что будет на предстоящих парламентских выборах. В первую очередь, с кандидатами по округам, которые будут не от демократов и социалистов.

Т: Теперь, когда выборы позади, объясните, почему все-таки ПКРМ не участвовала в выборах в Кишинэу и Бэлць?

В.В.: Именно из этих соображений. Мы с самого начала поняли, что это игра, которая в итоге закончится ничем для всех жителей Бэлць и Кишинэу. Поэтому мы и призвали избирателей бойкотировать эти выборы, не участвовать в них, игнорировать. Мы не могли рисковать своим кандидатом напрасно. Так и случилось, точно как мы и прогнозировали. Прочитайте нашу позицию в связи с этими выборами.

T.: ПКРМ не участвовала и в президентских выборах. Насколько оправданным оказалось это решение? Эти решения ПКРМ не дестабилизируют ситуацию внутри партии?

В.В.: Ситуация в партии не дестабилизировалась, потому что решения принимались сообща и были утверждены Центральным комитетом. Мы не участвовали в президентских выборах, потому что Конституция была изменена с серьезными нарушениями, и сделали это всего 5 человек. Статья 2 Конституции четко гласит о том, что только граждане могут изменить Конституцию. Или посредством референдума, или через своих представителей в парламенте. С 2009 года Конституция была нарушена неоднократно. Нельзя вносить изменения в Верховный закон страны по политическому заказу, потому что потом цепочка беззаконий распространяется на все сферы. После изменения Конституции начинаются все нарушения и проблемы. Мы выставляем себя на посмешище и сами себя наказываем этими глупостями, которые приводят к серьезным последствиям.

T.: Некоторые лидеры партий считают, что оппозиция должна серьезно подумать о бойкоте осенних парламентских выборов. Каково Ваше мнение?

В.В.: Мы следим за ситуацией с этими местными выборами, и посмотрим, какие будут последствия. Что означает эта смешанная система, принятая ПСРМ и ДПМ, по инициативе ПСРМ. Социалисты хвастают своими высокими рейтингами и тем, что они одержат победу на выборах. Вздор. Демократы провели закрытый опрос, и из всех кандидатов, которых они готовы выдвинуть по одномандатным округам, только двое проходят в парламент. Все остальные 48 или 49 не проходят, в том числе руководство ДПМ. С помощью этой смешанной системы социалисты и демократы сами подложили себе гранату в одно место.

T.: Когда ПКРМ начнет отбор кандидатов по одномандатным округам? Вообще, по каким критериям будет проводиться отбор кандидатов?

В.В.: Критерий один – верность. На самом деле отбор кандидатов продолжался в течение всех этих 9 лет в оппозиции. Это естественный отбор. Мы еще не занимались конкретно отбором, но кандидаты сами отбираются своим отношением, преданностью. Это те, кто не предал нас за эти 9 лет, кто был в необычайно тяжелых, сложных ситуациях, кого освобождали от должностей, несправедливо привлекали к уголовной ответственности. Это люди, которые нас не предали, а наоборот руководили партийными структурами, и сейчас работают на благо партии. Ясно, что они будут первыми кандидатами. Это даже не обсуждается.

T.: С каким предложением выступит ПКРМ на осенних парламентских выборах?

В.В.: Мы внимательно анализируем ситуацию в стране. Мы очень хорошо осведомлены о ситуации внутри парламента, правительства и министерств. Это результат нашего общения с гражданами, работы структур партии. Наш посыл будет очень ясным, простым и содержательным. Я не могу сейчас раскрыть все подробности, но это будет посыл, адресованный конкретно каждому Человеку. Более того, за эти годы, когда мы в оппозиции, было сделано все, чтобы нас ликвидировать как партию, но им это не удалось, и никогда не удастся, потому что нельзя стереть из памяти людей годы правления коммунистов, это невозможно. Это невозможно сделать ни с помощью закона, ни путем изменения Конституции, ни посредством пустой болтовни на всех телеканалах. Люди все помнят. Мы не обещаем золотые горы, потому что знаем, с какими проблемами сталкиваются граждане сегодня. Но то, что мы будем делать конкретные хорошие вещи для граждан – это гарантировано.

T.: Этот год является юбилейным для ПКРМ. Как вы будете отмечать 25-летие партии?

В.В.: Скромно. Больше всего мы будем говорить о тех людях, которые на протяжении всех этих 25 лет были с нами, и когда было хорошо (когда мы были у власти), и когда было трудно (в оппозиции). Все этапы деятельности партии будут тщательно проанализированы. Состоится торжественное заседание, посвященное юбилею, в нем будут участвовать в первую очередь, учредители партии и все ее активисты. Мы поговорим обо всех этапах развития партии, о том, что удалось, и что не удалось. В такие дни не нужно только хвастаться, нужно анализировать и проблемы. Думаю, что большая часть обсуждений коснется предстоящих парламентских выборов, потому что они будут как раз накануне юбилея нашей партии.

T.: В этом году и у Вас лично юбилей, Вы 25 лет являетесь неизменным главой партии. Такого в Молдове больше нет. Какими были эти 25 лет?

В.В.: Я вместе с другими товарищами, в один из августовских дней 1992 года договорились создать новую коммунистическую партию. У меня был тогда автомобиль «Жигули-09». Я сел за руль и поехал по городам и селам Молдовы, от человека к человеку. Прошло всего несколько лет после распада Советского союза и люди по-прежнему жили с верой в то, что еще можно восстановить СССР. Это было не просто, потому что здесь, в Молдове, у власти были националисты и унионисты. Мы два раза судились с Министерством юстиции, потому что нас отказывались регистрировать. Сначала они ссылались на Постановление парламента, которое они скопировали у румын, о том, что «партии с названием «коммунистическая» не могут быть зарегистрированы. Мы боролись за отмену этого Постановления парламента, после чего нас зарегистрировали. Потом, мы снова ходили от дома к дому, чтобы собрать людей, и создать территориальные организации. 22 октября 1993 года мы провели первую учредительную конференцию, в которой приняли участие 176 человек, и на который были утверждены устав и программа партии. Тогда мы избрали троих coпредседателей, потому что не знали, как будут разворачиваться события. И так шаг за шагом. Важно другое – да, тогда мы опирались на поколение, которое не было согласно с распадом СССР. Теперь прошло 25 лет и у нас в ПКРМ, из тех, кто стоял у истоков партии, на 1 января 2018 года оставалось всего 3% от общего числа членов партии. Все остальные вступили в партию уже после ее создания. То есть, все эти люди не были членами советской партии. Это очень многое значит. Многие люди вступают в нашу партию, потому что видят происходящий вокруг хаос, мафию и коррупцию и они хотят, наряду с нами, бороться против всего этого зла. Какими бы ни были манипуляции «электронной пушки», телевидения и всех СМИ, люди сознательно и бескорыстно идут к нам. Это потому что они знают, что мы, коммунисты, боремся за народ и страну.

T.: Ходят слухи, что вы могли бы уйти из политики в этом году. Насколько они обоснованны?

В.В.: Эти слухи распространяют наши так называемые политические оппоненты. Они хотят любой ценой избавиться от Воронина, устранить его. Они наивно полагают, что если кто-то другой возглавит партию, они смогут договориться, повлиять на определенные интересы и определенных людей. Ясно, что никто не вечен, но теперь, в преддверии такого важного и ответственного экзамена, как парламентские выборы, чтобы я или команда выдвинули такое предложение… Такие «подарки» оппонентам мы не можем себе позволить. И не потому, что я зубами держусь за кресло, Боже упаси. И не потому, что никто другой не может возглавить партию, у нас есть подготовленные люди, а потому, что в таких ситуациях не меняется мандат. Мы идем консолидированной командой, все вместе, плечом к плечу. Только так мы можем добиться победы. Это было и остается нашим принципом.

T.: Каким Вы видите будущее ПКРМ?

В.В.: Программа ПКРМ содержит один очень важный элемент – социальная справедливость. Мы будем бороться за эту социальную справедливость. Это наша цель, и в ходе избирательной кампании мы сделаем упор именно на проблеме улучшения жизни людей. Потому что справедливость является самым важным вопросом для каждого человека.

T.: Чем, по Вашему мнению, закончатся парламентские выборы, и каким Вы видите будущее Республики Молдова?

В.В.: В ходе выборов политические партии конфликтуют, и я бы не сказал, что из-за доктрин, больше это персонифицированные конфликты. Но мы, все политические партии без исключения, не делаем самого главного – не воспитываем граждан с политической точки зрения. Политическое сознание наших граждан очень примитивно, люди голосуют за пустые обещания, интересы, позволяют себя подкупить. Пришло время осознать, что самым ценным документом для граждан является избирательный бюллетень. Может даже дороже паспорта или удостоверения личности. Если мы, политики, не будем продвигать эту идею среди избирателей, ситуация у нас останется такой же, как сейчас, а может быть еще хуже. Что мы видели за 9 лет: украдены миллиарды, всеобщая нищета, отток населения, бандитизм, преступления и т.д. и т. п. Можно ли и дальше это терпеть?

В день выборов избиратель, посредством избирательного бюллетеня решает свою судьбу, и не только свою, и своей семьи, но и всей страны. Нам не следует работать с избирателями только во время избирательной кампании, набрасываться на них и обещать много всего. Мы должны подходить к проблеме конструктивно – быть честными с избирателями, что, собственно, и делают структуры нашей партии, то есть мы – коммунисты. И очень важно после выборов не забывать своих предвыборных обещаний и людей с их насущными проблемами. Жизнь продолжается и после выборов, появляются новые проблемы, ситуации. Это обязывает народных избранников быть все время и разумом, и совестью, наравне с требованиями общества и каждого гражданина.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине