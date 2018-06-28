Игорь Додон не примет участие в форуме Crans Montana

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Президент Игорь Додон может не попасть на Форум Crans Montana.
Об этом объявил пресс-секретарь президента Максим Лебединский на своей странице в Facebook, передает unimedia.info.
"Участие президента Республики Молдова Игоря Додона в церемонии открытия Форума Crans Montana, которое запланировано на 9:00 28 июня 2018 года, не состоится в связи с отменой авиаперелетов из Кишинева.
Таким образом, рабочий визит президента Республики Молдова в Брюссель находится под вопросом.
"Дополнительная информация будет сообщена позднее", написал пресс-секретарь президента.
Спустя два часа после размещения информации Максим Лебединский добавил, что новой информации нет, а перелет может быть отменен.
https://point.md/ru/novosti/politika/igor-dodon-ne-primet-uchastie-v-forume-crans-montana
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