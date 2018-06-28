Грозаву заявил, что выполнял приказы бывшего примара

В рамках заседания по делу бывшего примара Кишинева Дорина Киртоакэ накануне был заслушан вице-примар Нистор Грозаву.

Грозаву утверждает, что он лишь выполнял приказы начальства, передает unimedia.info.

Вице-примар отказался делиться подробностями с журналистами, однако заявил, что подписанный им контракт о платных парковках был взят им из офиса Дорина Киртоакэ. Более того, вице-примар утверждает, что предприниматель Пинчевский спросил его, может ли председатель ЛП повлиять, а вице-примар посоветовал ему попытаться. Однако на вопрос о возможном участии Михая Гимпу Грозаву заявил, что ничего не знает.

Киртоакэ заявил, что заявления Грозаву против него вызваны угрозами и давлением, оказываемых на вице-примара. По словам Киртоакэ, заявления Грозаву противоречат документам.

"Будучи под давлением и получая угрозы, он заявит все, чего желает Прокуратура, однако документы противоречат Грозаву и это будет продемонстрировано на следующем заседании, и на последующих.

Проблема заключается не в подписании этого контракта Грозаву. Было слишком много препятствий в собственном бизнесе. Я понимаю все давление, оказываемое на бывших коллег. Мы живем под диктатурой, это естественно - оказывать давление и естественно стремиться избавится от существующей проблемы.

Я предпочел сопротивляться, вне зависимости от того, что обрушится на меня. То, что мы видим, является продолжением шоу. Все они являются частью сценария против меня и, уже, против граждан. Все шло одно за другим. Арест, отстранение, референдум, все остальное, включая аннулирование выборов. Руки судей были развязаны возможностью делать все, что угодно в этом процессе", заявил Киртоакэ после заседания