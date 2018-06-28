С начала года огнестрельные ранения получили 16 человек, 6 из них - дети

С начала года огнестрельные ранения получили 16 человек, шестеро из них - дети. Всего же наши граждане с начала года спускали курок 95 раз, причем в половине случаев огонь открывали из незаконно хранимого оружия.

Инспектор полигона "Динамо" обращаться с оружием умеет. И другим желающим держать огнестрел советует неукоснительно следовать правилам, передает canal3.md

По данным полиции большая часть преступлений совершалась из травматического оружия, которое до недавнего времени не подлежало декларации.

"В настоящее время эти категории оружия тоже следует декларировать", сообщил глава отдела наблюдения за оборотом оружия, ГИП, Ион Цуркан.

Полиция провела профилактическую работу с владельцами оружия, в том числе проводились проверки соблюдения правил хранения оружия на дому. Самый недавний случай, связанным с незаконным применением оружия произошел на прошлой неделе в Хынчештах, когда полицейский застрелил 20-летнего парня. Заведено уголовное дело по факту преднамеренного убийства.