Кому нужна благотворительность?

Тема помощи ближнему касается каждого из нас. Это важнейшая заповедь, во всех наших делах каждый день все мы нуждаемся в удаче и благословении, всем нам необходима поддержка и помощь Свыше. Здоровье, заработок, семья и дети, отношения с другими людьми, мир и безопасность, счастье в личной жизни, успех в делах, реализация планов – в этих и других областях мы очень уязвимы и нуждаемся в помощи Свыше. Чем больше совершается добрых дел, тем ближе человек к Всев-му. Человек, жертвующий свои средства на помощь другому, вызывает к себе особое расположение Свыше.

Завет великих предков

Древние пророки строго предписали еврейскому народу проявлять «хэсэд», то есть «милосердие». Еврейство Молдовы исторически накопило громадный опыт в части оказания бескорыстной поддержки нуждающимся. Речь идет о благотворительных больницах и сиротских домах, библиотеках, приютах для одиноких стариков и столовых для бедняков, о всевозможных комитетах, центрах и обществах оказания помощи беженцам, голодающим, жертвам погромов, а также тем, кто оказался в беде, кому нечем было отапливать жилище в морозы или не на что было похоронить усопшего.

В этой богатейшей симфонии сострадания и сочувствия мы постараемся выделить только некоторые «аккорды», для чего будем опираться на материалы ученого Я. М. Копанского, опубликованные им в книге о бессарабских благотворительных организациях евреев.

«Эзрас Аниим» – эталон взаимопомощи

В конце XIX – начале XX веков в Кишиневе и других городах и местечках страны действовали общества пособия бедным евреям «Эзрас Аниим». Впавшим в нужду без различия пола, звания, возраста и состояния помогали одеждой, продуктами, предоставлением крова, деньгами. Таким людям подыскивалась работа, выдавались инструменты, ну и само собой, лекарства. Больных определяли в лечебницы, престарелых и немощных – в богадельни, сироток – в хедеры, приюты, ремесленные училища. Общество открывало благотворительные столовые, чайные, ночлежки, общежития, больницы и амбулатории, брало на себя заботу о погребальной службе и кладбище.

В состав правления общества входили состоятельные и влиятельные люди – финансисты, коммерсанты, домовладельцы. Эти солидные господа выкраивали время, чтобы позаботиться о выдаче беднякам мацы и муки, угля и дров, картофеля, масла, денег. А время-то какое было – голодовки, погромы, Первая мировая война, суровые зимы, засухи!

Вот одно из тысяч документальных свидетельств – отчет в «Бессарабском слове» от 16 апреля 1930 года о пасхальной акции «Эзрас Аниим»: «Общество пособия бедным евреям оказало помощь 2 500 семействам. Выдано 1 800 пудов мацы и 3 600 пудов картошки. Общество отпустило 40 пудов мацы еврейской больнице, 50 пудов столовой на Ильинской, 17 пудов богадельне, сиротским домам по 12 пудов. Выдано было 40 000 леев остро нуждавшимся».

В разные годы активистами общества были такие столпы социума тех лет, как М. Блюменфельд, Ю. Мучник, Г. Шейнберг, А. Гальперин, Д. Сойбельман, М. Готлиб, С. Шур, У. Стопудис, К. Штейнберг, З. Пинчевский, С. Шейнберг, А. Гробокопатель и др.

«Хевра Кадиша» – похоронное братство

«Святое братство» – именно так переводится это словосочетание – появилось в Кишиневе еще в 1774 году. Первоначально оно собиралось разнообразно поддерживать соплеменников: снабжать топливом, навещать больных, лечить, хоронить. Постепенно задачи братства свелись к организации похорон горожан, содержанию в достойном порядке кладбищ, безвозмездному совершению религиозного ритуала над упокоенными и бесплатному захоронению бедняков. Членами «Хевра Кадиша» считались все прихожане синагог и молельных домов. Средства формировались из членских взносов (по 15 леев ежегодно), а также дотаций частных лиц и платы за памятники и резервируемые места.

Не все шло по накатанной. Так, «Бессарабская почта» от 25 мая 1928 года с прискорбием сообщила, что из 66 синагог Кишинева членские взносы собраны только в 5. Тогда взносы снизили до 5 леев.

Братство неукоснительно выполняло поставленную задачу: благотворительно хоронить малоимущих. Вот статистика за 1936 год: из 680 покойников 380 (более половины) были упокоены на еврейском кладбище бесплатно с соблюдением всех традиций. Председателями админсовета «Хевра Кадиша» были И. Цирельсон, И. Судит, Ш. Авербух, Я. Шварцберг.

«Соймех Нойфлим» – скорая помощь в безысходности

Другим ценным каналом еврейской деятельности в наших местах было кишиневское общество «Соймех Нойфлим». Оно работало все на той же ниве добрых дел: спасало впавших в жестокую нищету соплеменников. Предоставлялись одежда и обувь, пища, деньги и орудия труда, детям бедняков давалась возможность получить образование и профессию, а при необходимости отпускалась некоторая подъемная сумма денег.

Со временем основной задачей этой организации стала выдача беспроцентных ссуд, равно как и безвозвратных – трудовым семьям. Это общество опекало и бедняка-извозчика, у которого пала лошадь, и бакалейщика, у которого воры украли товар. Пополнение средств «Соймех Нойфлим» осуществлялось за счет сборов, дарений, благотворительных концертов (в которых участвовала блистательная певица Лидия Бабич), субсидий «Джойнта». Руководили работой общества П. Маргулис, Л. Дайлис, Е. Гробдрук, С. Кайнарский, М. Марнянская, М. Авигдорович и другие.

«Гмилас Хэсэд» – подмога мелкой торговле

Группа коммерсантов – владельцев магазинов – организовала своего рода кассу взаимопомощи под названием «Гмилас Хэсэд» для мелких торговцев, разносчиков бубликов, галантерейщиков и прочего трудового люда, которая предоставляла им кратковременные ссуды на поправку пошатнувшихся дел. Так, к концу одного только 1928 года 350 подопечным было выдано 263 000 леев, что позволило им быстро встать на ноги. Председателем общества был Ш. Воловец. Аналогичная организация в Бельцах помогала еще и ремесленникам, извозчикам, учителям. Примеру этих городов последовали Бендеры, Каушаны, Измаил, Вад-Рашков, Калараш, Оргеев, Чадыр-Лунга, Чимишлия.

Еврейская больница спасала, лечила, прятала, укрывала

О знаменитой Еврейской больнице наслышаны многие. Открылось это лечебное заведение в 1834 году. В ней бесплатно лечили неимущих от всех известных болезней, хотя отделений было только 4: глазное, инфекционное, гинекологическое, венерическое (позже и родильное). Руководил больницей М. Б. Слуцкий – до своего 83-летия. Общение на родном языке, кашрут, за которым наблюдал один из раввинов города, соблюдение еврейских традиций, молельня, сознание, что о твоем здоровье заботится вся еврейская община – все это согревало души больных, укрепляло их национальную самоидентичность. Существовала больница за счет «шапки по кругу» (коробочного сбора), субсидий примэрии и оплаты лечения состоятельными пациентами. Лепту вносили жертвователи, и среди них – князь С. Д. Урусов.

Еврейская больница продлила жизнь сотням тысяч страждущих без различия веры и национальности. В кошмарные дни погромов 1903 и 1905 годов она спасла жизни сотен раненых, в ее стенах люди прятались от бесчинств погромной толпы, а в 1919-1924 годы масса народа, бежавшего от петлюровских и махновских банд, нашла здесь приют. За 100 лет больница пустила глубокие корни среди населения Бессарабии. Опекал ее раввин И. Л. Цирельсон. Даже в самые бедственные времена больным оказывалась полноценная помощь, их кормили качественной едой. В 1940 году она была преобразована в 4-ю горбольницу.

Члены Комитета помощи пострадавшим при погроме 1903 г.

B состав комитета входили доктор И. Мучник, д-р С. Бернштейн-Коган, Э. Гальперин, А. Кенигшац, Ш. Перельмутер и др.

Синагога Раввина Цирельсона (и Дом для престарелых) и Ешива «Маген Давид»

При еврейской больнице существовал дом для престарелых, или богадельня. Тут в относительно сносных условиях неимущие и больные старики доживали свой век. У них были своя койка, питание, общение, идишкайт и своевременная медпомощь при надобности. Намного более комфортной оказался дом престарелых находившийся в архитектурном комплексе синагоги Рава Цирельсона, комплекс представлял собой 2 здания: синагога и дом для престарелых, соединенных между собой. Молельный зал освещался окнами, расположенными в двух ярусах, также как ритуальные помещения. Комплекс был построен в 1910-х годах состоятельными людьми Перельмутером и Клигманом и находился на бывшей ул. Поповской, 8 (сейчас ул. Р. Цирельсона, 8).

Здание местная пресса назвала «изящным маленьким дворцом».

На счет синагоги и дома престарелых поступали пожертвования, субсидии «Коробки» и сочувствие отзывчивых людей в денежном выражении. Часто с этой целью устраивались благотворительные балы и концерты. Весомую роль в устройстве сборов сыграл раввин И. Цирельсон. После присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году стал главным раввином Бессарабии, он основал в Кишиневе еврейские детские сады, религиозную гимназию и ешиву «Моген Довид» (Щит Давида), в которой обучались многие известные впоследствии религиозные деятели разных стран (например, будущий Рыбницкий Ребе Хаим-Занвл Абрамович, Бухушский Ребе Ицхок Фридман, Боянский Ребе Менахем Брайер и другие).

статья из сборника "Figuri contemporane din Basarabia" (1939)

Рав Цирельсон

раввин Л. Цирельсон на третьем сЪезде Агудас Исроэль, в руководство которой он входил с момента образования этой организации.

Ныне здание принадлежит Еврейской Общине, которая осуществляет проект его реставрации.

«Хэсэд Иегуда» – продолжатель древней традиции

Социальная помощь продолжает свою традицию благодаря кишиневскому «Хэсэду», который развернул целый веер своих программ при поддержке Американского еврейского комитета «Джойнт». Кишиневский Хэсэд назван в честь Раввина Кишинева и Бессарабии 30-х годов прошлого века Иегуды Лейба Цирельсона.

За годы великое множество людей золотого возраста, участников программ «Питание», «Медицина», «Патронаж», были здесь обласканы, накормлены, пролечены, то есть разнообразно облагодетельствованы. Людей преклонного возраста возят на концерты, они занимаются рукоделием и другими видами творчества под началом кураторов.

Геометрическая прогрессия цдаки и время нынешнее

Так уж исторически повелось среди евреев и непреложно соблюдается: чем зажиточнее становится человек, тем большую ответственность за соплеменников он несет и тем больше в геометрической прогрессии дает цдаку. Благодаря таким ответственным и добрым людям, которые решили стать Попечителями Еврейской Общины, взяв на себя финансирование множества программ и проектов, община укрепляется и развивается. Члены общины имеют возможность сохранять традиции и историю своего народа, ходить в синагоги, проводить культурные мероприятия, учить детей в еврейских учебных заведениях, защищать собственные интересы и свою безопасность, получать помощь в экстренной ситуации и, что самое главное – быть одной большой еврейской семьей.

Несмотря на все сложности нашего времени, Попечители общины сохраняют важную традицию еврейской благотворительности и строят общинную жизнь, приобщая к ее поддержке новых соратников. В состав Совет Попечителей еврейской общины входят такие благотворители, как: Айзин Михаил, Билинкис Александр, Бельский Борис, Букс Михаил, Вайнштейн Александр, Вайсман Михаил, Галантер Гарри, Гриншпун Эммануил, Карташов Сергей, Клейнерман Евгений, Коржан Калин, Ханукаев Шаббатай. Также общину поддерживают и многие другие спонсоры, финансирующие отдельные проекты.

Александр Билинкис

На пост Председателя Еврейской Общины уже 12 лет подряд, пользуясь уважением и доверием членов общины, избирается Александр Билинкис. Он активно включается в разного рода благотворительные проекты в качестве спонсора и вносит не только финансовый вклад, но и вклад своего времени, сил, мыслей и переживаний за общину.

Заповедь благотворительности – одна из заповедей Вс-го сохраняющая сотнями лет благополучие и процветание еврейского народа, традиция ответственности и заботы друг о друге сопереживания и единства передается из поколения в поколение.