Приднестровское урегулирование переходит под контроль Вашингтона

Резолюция Генассамблеи ООН о немедленном выводе российских войск из Приднестровья — это не победа молдавской дипломатии, как считают в Кишиневе, а следствие политики США, сказал немецкий эксперт Александр Рар.

Он отметил, что ЕС в силу поразившего его кризиса, связанного с мигрантами, занят своими проблемами и больше не занимается Молдавией: фактически Европа уступила эту страну американцам, цель которых — выдавить из региона Россию. Это может привести к сворачиванию миротворческой миссии в регионе, заметил Рар, хотя против этого выступают в Приднестровье, пишет «Независимая газета».

«Руководство Молдавии, ее правительство и парламент не смогли бы сами „провести“ в ООН резолюцию по выводу российских войск из Приднестровья. За успехом этого мероприятия стоят США, задача которых — выдавливание России с постсоветского пространства. Но в Приднестровье живут люди, у которых свой взгляд на присутствие РФ в регионе, и с этим США придется считаться. Евросоюз занят сейчас своими проблемами, в частности, связанными с мигрантами, и ему не до Молдавии. Можно сказать, что ЕС отдал эту страну на откуп американцам. И приднестровским урегулированием ЕС не будет заниматься, как прежде, этим процессом также займутся США. Давление Запада на Россию будет ощущаться не только в Приднестровье, американцы уже занялись молдавскими выборами — сначала местными, а осенью — парламентскими. Цель — усилить прозападную ориентацию республики, не допустив смены внешнеполитического вектора на евразийский и пророссийский», — объяснил «НГ» научный сотрудник Германо-российского форма Александр Рар.

Эксперт отметил, что резолюция ООН по выводу российских войск — декларативная. Ее задача — показать, кто в доме хозяин. Поэтому западные СМИ никак не отреагировали на принятие ООН соответствующей резолюции.

Но в зоне безопасности на Днестре, которую контролируют трехсторонние миротворческие силы (Молдавии, Приднестровья, России — по батальону, плюс украинские военные наблюдатели), началось передвижение российской военной техники. Как отмечают в приднестровской делегации Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей зону безопасности, это связано с напряжением, возникшим вокруг бывшего района боевых действий. Молдавская сторона в ОКК заявляет по этому поводу протест, усматривая в движении военных машин и бронетранспортеров по дорогам Приднестровья демонстрацию силы РФ.

Так, в молдавских СМИ появилось сообщение о том, что на трассе Дубоссары—Григориополь—Тирасполь (Приднестровье) замечены колонны техники военного назначения, принадлежащие Оперативной группе российских войск (ОГРВ), о перемещении которой ранее не объявляли. Речь идет об 11 бронетранспортерах и 25 грузовиках УРАЛ, ЗИЛ, УАЗ. Как сообщается, на большей части военной техники были скрыты номера, передает интернет-портал vesti.md. Представители РФ в ОКК объяснили, что техника направилась к складам боеприпасов для усиления их охраны.

Напомним, Генассамблея ООН 22 июня призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Документ, предложенный Молдавией, приняли простым большинством голосов, «за» проголосовали 64 страны, «против» выступили 14. Еще 83 государства воздержались.

То, что во многом история с резолюцией — это спектакль, рассчитанный на зарубежного зрителя, заметил директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Миротворческая операция России на Днестре, как и мир в нашем регионе, оказались заложниками непростой предвыборной ситуации в Молдове. Накануне парламентских выборов, которые состоятся в РМ в ноябре текущего года, власть оказалась крайне уязвимой перед давлением со стороны Запада. Для того чтобы сохранить действующий режим, Конституционный суд, парламент и правительство должны демонстрировать активные усилия для ликвидации российского военного присутствия», — отмечает Шорников. По его мнению, именно с этим связано непрекращающееся более года политико-дипломатическое давление на миротворческий механизм со стороны Кишинева.

Правда, молдавское руководство в последнее время отмечает, что требование о выводе не касается миротворцев. Однако глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев подчеркнул, что «никаких других российских военнослужащих, кроме миротворческого контингента, в регионе нет и вывод миротворцев без согласия приднестровского народа недопустим».

Резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем, заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

О том, что принятая в ООН резолюция нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям, заявил президент Молдавии Игорь Додон. «Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям. Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — сказал Додон.

Между тем премьер-министр Молдавии Павел Филип назвал принятую ООН резолюцию по Приднестровью успехом молдавской дипломатии.

Экс-глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак сказал «НГ», что «теоретически у Кишинева есть право требовать вывода российских войск». Однако, чтобы это стало реальностью, следует отозвать свою подпись из соглашения от 1992 года, по которому в Приднестровье вошли российские миротворцы, заметил приднестровский политик. «Тогда надо восстановить линию разграничения сторон», — сказал он, добавив, что это не делается. Ястребчак связал проведение Молдавией резолюции по Приднестровью в ООН с предстоящими в стране парламентскими выборами, на которых кишиневские власти не хотят победы партий, выступающих за развитие связей в РФ. «Четко пророссийских партий, как и политиков, в Молдавии нет, но есть такие избиратели, с этим ничего не поделаешь. Вокруг этой категории граждан и ведутся игры», — заключил Владимир Ястребчак.

Вчера в Кишиневе состоялась акция протеста, направленная против непризнания результата выборов мэра молдавской столицы. ЦИК ранее объявил избранным главой города председателя партии «Платформа DA» Андрея Нэстасе. Но городской суд, а затем и Апелляционная палата не подтвердили его мандат. Оппозиция утверждает, что решения судов являются политическими, продиктованными главой правящей Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Протестующие предложили перейти от протестов к гражданскому неповиновению.

Роберт Западинский