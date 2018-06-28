Вниманию потребителей и экономических агентов: В Молдове орудуют фальшивые инспекторы

С предупреждением выступило Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком.

Так, ведомство сообщает, что некоторые общественные ассоциации наведываются в места работы экономических агентов и устраивают проверки. В агентстве уточняют, что они не вправе это делать.

– Единственная цель работы общественных организаций состоит в защите прав и законных интересов потребителей, без получения выгоды для членов этих организаций. Ни один их представитель не вправе взимать деньги с потребителей за предоставление своих услуг и не имеет законных полномочий для проведения проверок у экономических агентов, – подчеркивает ведомство.

Потребителям и экономическим агентам в случае нарушения их прав настоятельно рекомендуют связаться с Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком по номеру телефона: 022 74 14 64, по электронной почте: www.consumator.gov.md, или прийти в офис Агентства: Кишинев, улица Василе Александри, 78.