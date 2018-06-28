Молдавская пастила появится на рынке: производители прогнозируют высокий спрос на свой продукт

Молдавские фрукты, ягоды и овощи, признанные во всем мире за свои вкусовые качества и натуральный аромат, в ближайшем будущем можно будет попробовать в виде пастилы - кондитерского изделия из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока.

Молдавская пастила появится на рынке благодаря технологии, разработанной молдавским производителем в сотрудничестве с Научно-практическим институтом садоводства и пищевых технологий РМ. Продукт был протестирован, соответствует стандартам и зарегистрирован в ANSA (Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов).

Автор идеи, Людмила Кастравец, говорит, что линия производства изначально позволяет выпускать под единой маркой пастилу из 12 фруктов и ягод в ассортименте, включая яблоко, айву, сливу, абрикос, а также малину, смородину и другие.

Также в планах - производство фруктово-ягодной пастилы с добавлением семян, и даже овощной пастилы, например, из топинамбура, предназначенной для людей, страдающих диабетом.

«Использование данной технологической линии, которая сейчас принадлежит двум экономическим агентам, позволяет нам производить 200 кг пастилы в день, но мы готовы передать эти технологию на аутсорсинг, чтобы другие производители могли выпускать продукцию под тем же брендом, соблюдая европейские технологии и стандарты, поскольку мы прогнозируем высокий спрос на этот продукт, в том числе на экспорт. Мы уже договорились с заинтересованными импортерами из Румынии и России», - поясняет Людмила Кастравец, производитель, специалист по маркетингу и разработке продуктов.

Новый продукт обладает отличными питательными свойствами. Обычной упаковкой продуктов является flowpack, дети же смогут употреблять пастилу в виде 25-ти граммовых конфет