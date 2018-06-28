С 1 января 2019 г. работающие пенсионеры получат право на пересмотр пенсий

Соответствующий законопроект рассмотрела на заседании в среду парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье.

В частности, в Законе о государственной пенсионной системе появится положение, в соответствии с которым пенсионеры, которые работают или работали после получения права на пенсию по возрасту, смогут запрашивать пересмотр пенсии, при условии, что размер пересмотренной пенсии больше размера выплачивавшийся пенсии.

Этим правом они смогут воспользоваться только 1 раз.

Пересмотр пенсий по возрасту, назначенных до 1 января 2019 г., будет производиться в зависимости от страхового стажа.

Так, начиная с 1 января 2019 г., будут пересмотрены пенсии, установленные до 1 января 1999 г. при наличии страхового стажа после реализации права на пенсию более 15 лет, а с 1 января 2020 г. - назначенные в тот же период пенсии, но со стажем работы после выхода на пенсию до 15 лет.

Впоследствии в 2021-2027 гг. ежегодно будут пересматриваться пенсии, назначенные после 1 января 1999 г. до 1 января 2019 г. При этом, с каждым годом будет сокращаться на 3 года страховой стаж (с 15 лет – начиная с 1 января 2021 г. до 3-х лет – начиная с 1 января 2027 г.).

Законопроект передан на утверждение пленума парламента.