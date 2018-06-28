"Прошу господина Нэстасе не упоминать мое имя". Глава КС отреагировал на обвинения оппозиции

Глава Конституционного суда Михай Поалелунжь заявил, что не имеет отношения к решению суда Кишинева о запрете выборов и попросил главу «Платформы Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе не упоминать более его имя. Свою реплику Поалелунжь опубликовал на сайте КС, передает NewsMaker.

«Я уже говорил, что никак не связан с процессом и идеями, лежащими в основе решения о признании недействительными этих выборов. Я занимаюсь только вопросами конституционного права, стоящими перед КС, который я возглавляю», — заявил Полелунжь, сообщает NewsMaker.

Нэстасе и «других возможных интриганов», Поалелунжь попросил «больше не использовать его имя, когда они распространяют ложь». «Я прошу их сделать это, уважая свободу выражения мнений и право на репутацию, учитывая основополагающие принципы демократического общества», — добавил глава КС.

На пресс-конференции 27 июня лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, заявил, что за решением суда об аннулировании результатов выборов стоит нунешний глава КС. По словам Нэстасе он же и написал само решение суда.