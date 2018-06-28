Майя Лагута: Нэстасе не собирался быть мэром и демонстративно нарушал закон, чтобы его сняли с выборов

А юрист ПСРМ Фадей Нагачевский в эфире этого же ток-шоу заявил, что вердикт судебных инстанций у него вопросов не вызывает.

Глава Общественной ассоциации "Salvgardare" и гражданский активист Майя Лагута уверена, что Андрей Нэстасе с самого начала врал избирателям. Лидер ППДП использовал борьбу за кресло столичного градоначальника в качестве предвыборной кампании перед парламентским голосованием. Об этом Лагута заявила в эфире ток-шоу "Принципы" телеканала PRIME, передает kp.md.

"Я с самого начала была уверена, и убедил меня в этом сам Нэстасе, что его не интересует мэрия. Мэром он быть не собирается. Всю предвыборную кампанию он неоднократно демонстративно нарушал, цинично закон. Он напрашивался, чтобы его сняли с выборов. Ему нужен был только скандал" - заявила Майя Лагута.

Глава Общественной ассоциации "Salvgardare" при этом удивлена, что социалист Ион Чебан, будучи оппонентом Нэстасе во втором туре, не предпринял никаких мер с самого начала.

"На месте Чебана я бы ему спуску не дала. Первый раз нарушил - жалоба, штраф. Второй раз - штраф покрупнее и серьезное предупреждение. Третий раз я бы сняла его с выборов. Это трусость Чебана."

В свою очередь юрист ПСРМ Фадей Нагачевский в эфире этого же ток-шоу заявил, что вердикт судебных инстанций у него вопросов не вызывает.

"Решение ВСП и судебной инстанции я считают правильными. Потому что судебные инстанции использовали законодательные нормы, которые есть в Кодексе о выборах. Вопросы у меня только к нормам избирательного кодекса - правильные ли они или нет. Но исходя из законодательных норм - это правильное решение. Другого варианта у судебной инстанции не было".

Еще один гость ток-шоу "Принципы" - бывший министр юстиции, демократ Владимир Чеботарь заявил, что из сложившейся ситуации выигрывают лишь партия Нэстасе и социалисты. А все обвинения протестующих в адрес правящей власти - беспочвенны и лишены логики.

"Единственный, кто проиграл от всего этого - это Демпартия и правительство. Это также значит, что проигрывают все граждане. Потому что дестабилизация ведет к хаосу. А все успехи, которые худо-бедно были достигнуты, пойдут пропадом. Больше всего от этого выигрывает Нэстасе, а затем - социалисты."