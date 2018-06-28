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Общество
В «Долине роз» будет построен уникальный спортивный комплекс
28.06.2018

В столичном парке «Долина роз» будет построен уникальный спортивный комплекс.

Такое решение принял сегодня Муниципальный совет Кишинева. Таким образом, согласно принятому советниками проекту, в парке сектора Ботаники до октября будет построен спортивный комплекс, который будет вмещать в себя площадку для скейтбординга, футбольное поле, баскетбольную площадку и т.д.

На строительство спортивного комплекса муниципалитет выделит 6 млн. леев. Проект был принят голосами 31 советника.


https://noi.md/ru/stolica/v-doline-roz-budet-postroen-unikalinyj-sportivnyj-kompleks
 
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