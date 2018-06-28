ЦИК просит не ввязывать комиссию в политические игры

Центральная избирательная комиссия Молдовы призвала политические партии и граждан к спокойствию.

“ЦИК призывает к спокойствию всех электоральных субъектов, включая граждан, политические партии и медиаструктуры, и просит не ввязывать Комиссию в политические игры”, — отмечено в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что только у судебной инстанции есть исключительная компетенция признавать законность новых местных выборов мэра (примара) Кишинева и мандат избранного столичного градоначальника.

“Центральная избирательная комиссия и, в частности, окружной избирательный совет организовали новые местные выборы в Кишиневе честно, справедливо, в соответствии с правовыми положениями. Свидетельством этого является также и отсутствие жалоб в отношении деятельности электоральных органов или решений судебных инстанций о признании нарушений в этом отношении”, — отметили в ЦИК.

В пятницу, в 14.00, члены Центризбиркома соберутся на заседание, чтобы ознакомиться с решением Высшей судебной палаты, не признавшей результаты местных выборов в Кишиневе, пишет Sputnik.

Второй тур местных выборов, прошедший 3 июня, выиграл лидер Партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом, явка составила всего 39,12%.

Суд столичного сектора Центр 19 июня принял решение не утверждать результаты выборов мэра Кишинева. Поводом для этого стало то, что оба кандидата, как решил суд, в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. Апелляционная палата 21 июня поддержала решение первой инстанции. В силе вердикт остался и после заседания Высшей судебной палаты 25 июня.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает или нет результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов решение передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет.