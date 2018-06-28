28 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Калмык: Мы потеряли промышленность, известную во времена Советского Союза
28.06.2018

Спустя четыре года после подписания Соглашения об ассоциации Республика Молдова должна перейти к процессу индустриализации страны, "потому что мы должны признать, что потеряли промышленность, известную по Советскому Союзу".

Заявление принадлежит бывшему министру экономики Октавиану Калмык, нынешнему экономическому советнику премьер-министра Павла Филипа, который был приглашен в качестве гостя на программу "Punctul pe AZi", сообщает tvrmoldova.md.

"Мы добились прогресса, но мы хотим перейти к процессу индустриализации страны. Мы должны признать, что мы потеряли ту промышленность, которая нам известна по Советскому Союзу. Мы должны индустриализировать страну, на новых принципах, капиталистических", - утверждает Калмык.

Он добавил, что без изменения менталитета, без привлечения иностранных инвестиций, мы не сможем перейти к другому принципу развития. 

"В конечном счете, это соглашение об ассоциации с ЕС является инструментом обеспечения устойчивого развития Республики Молдова и ни в коем случае не является само по себе процессом развития. Мы должны проводить реформы", - отметил экс-министр экономики.

Другой гость программы Виорел Киврига, экономический эксперт IDIS Viitorul. сказал, что проекты, которые реализуются в Молдове, предназначены для изменения ситуации в разных областях.

"ЕС является основным партнером, а проекты очень хороши тем, что продвигают изменения в сельской среде среди предпринимателей, на региональном уровне и чрезвычайно помогают этой повестке внедрения соглашения стать успешной", - заявил Киврига.


http://www.allmoldova.com/ru/news/kalmyk-my-potieriali-promyshliennost-izviestnuiu-vo-vriemiena-sovietskogho-soiuza
 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.