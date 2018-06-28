Калмык: Мы потеряли промышленность, известную во времена Советского Союза

Спустя четыре года после подписания Соглашения об ассоциации Республика Молдова должна перейти к процессу индустриализации страны, "потому что мы должны признать, что потеряли промышленность, известную по Советскому Союзу".

Заявление принадлежит бывшему министру экономики Октавиану Калмык, нынешнему экономическому советнику премьер-министра Павла Филипа, который был приглашен в качестве гостя на программу "Punctul pe AZi", сообщает tvrmoldova.md.

"Мы добились прогресса, но мы хотим перейти к процессу индустриализации страны. Мы должны признать, что мы потеряли ту промышленность, которая нам известна по Советскому Союзу. Мы должны индустриализировать страну, на новых принципах, капиталистических", - утверждает Калмык.

Он добавил, что без изменения менталитета, без привлечения иностранных инвестиций, мы не сможем перейти к другому принципу развития.

"В конечном счете, это соглашение об ассоциации с ЕС является инструментом обеспечения устойчивого развития Республики Молдова и ни в коем случае не является само по себе процессом развития. Мы должны проводить реформы", - отметил экс-министр экономики.

Другой гость программы Виорел Киврига, экономический эксперт IDIS Viitorul. сказал, что проекты, которые реализуются в Молдове, предназначены для изменения ситуации в разных областях.

"ЕС является основным партнером, а проекты очень хороши тем, что продвигают изменения в сельской среде среди предпринимателей, на региональном уровне и чрезвычайно помогают этой повестке внедрения соглашения стать успешной", - заявил Киврига.