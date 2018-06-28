Воспитатели детсадов сообщили о тысячах случаев насилия над детьми

Воспитатели детских садов страны сообщили о более 10 тыс. случаях жестокого обращения или насилия над детьми в 2017 году.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, большинство зарегистрированных случаев относятся к телесным наказаниям, психологическому насилию и эмоциональному пренебрежению, пишет moldpres.md.

В то же время данные Генерального инспектората полиции показывают, что из 275 случаев насилия, зарегистрированных в прошлом году в учебных заведениях страны, 38 случаев связаны с применением насилия учителей над учениками, а в 227 случаях – насилие применялось среди коллег. Полиция также зарегистрировала около 300 случаев насилия в семье против несовершеннолетних детей, также более 300 несовершеннолетних попали в поле зрения правоохранительных органов после сексуального насилия.

Сегодня представители центральной публичной администрации, местных органов власти, гражданского общества и партнеров по развитию встретились в рамках Национального диалога в области борьбы с насилием над детьми, запущенного Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве с ЮНИСЕФ Молдова и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В результате обсуждений будет разработана дорожная карта с указанием обязанностей всех сторон, занимающихся вопросами защиты детей. Документ станет частью Плана действий на 2014-2020 годы.

На встрече была открыта фотовыставка: «НУЛЕВАЯ толерантность к НАСИЛИЮ» в рамках которой были представлены 18 фотографий. Цель выставки - привлечение внимания общественности к феномену насилия над детьми.