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В Кишиневе потоп: прошел мощный ливень и град
28.06.2018

В Кишиневе потоп: прошел мощный ливень и град. Вечером, 28 июня, Кишинев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой, градом и ветром.

В соцсетях появилось видео потопа на одной из столичных улиц. Первый этаж жилого дома оказался под водой, мужчина с трудом пробирался сквозь грязную воду.

"Ливень настолько сильный, что из лобового окна не видно дороги", – сообщает автомобилист. Ухудшается ситуация для водителей транспорта тем, что под водной гладью оказались открытые люки, которых просто не видно.

Люди не перестают выкладывать в социальные сети фотографии с разных районов столицы.


https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/v-kishineve-potop-proshel-moshchnyi-liven-i-grad
 
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