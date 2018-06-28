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В Кишиневе потоп: прошел мощный ливень и град. Вечером, 28 июня, Кишинев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой, градом и ветром.
В соцсетях появилось видео потопа на одной из столичных улиц. Первый этаж жилого дома оказался под водой, мужчина с трудом пробирался сквозь грязную воду.
"Ливень настолько сильный, что из лобового окна не видно дороги", – сообщает автомобилист. Ухудшается ситуация для водителей транспорта тем, что под водной гладью оказались открытые люки, которых просто не видно.
Люди не перестают выкладывать в социальные сети фотографии с разных районов столицы.
https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/v-kishineve-potop-proshel-moshchnyi-liven-i-grad
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