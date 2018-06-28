В Кишиневе потоп: прошел мощный ливень и град. Вечером, 28 июня, Кишинев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой, градом и ветром.

В соцсетях появилось видео потопа на одной из столичных улиц. Первый этаж жилого дома оказался под водой, мужчина с трудом пробирался сквозь грязную воду.

"Ливень настолько сильный, что из лобового окна не видно дороги", – сообщает автомобилист. Ухудшается ситуация для водителей транспорта тем, что под водной гладью оказались открытые люки, которых просто не видно.

Люди не перестают выкладывать в социальные сети фотографии с разных районов столицы.