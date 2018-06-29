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Происшествия
Пятилетняя дочь задержанного за кражу гражданина Молдовы оказалась одна на улице Санкт-Петербурга
29.06.2018

В Санкт-Петербурге на улице обнаружили маленькую девочку, папа которой в это время находился в отделении полиции за кражу, совершенную в Молдове.
Плачущего ребенка заметили прохожие во дворе дома, расположенного на Светлановском проспекте. Девочка рассказала, что живет вместе с папой в квартире неподалеку. По ее словам, отец ушел по делам и потерялся. Малышка вышла на улицу, чтобы его найти, но он всё не приходил. Очевидцы вызвали полицию.

5-летняя девочка смогла показать квартиру, где они живут с папой. Однако там никого не было. Девочку осмотрели сотрудники скорой помощи, ребенок оказался здоров.

Вскоре выяснилось, что папа девочки находится в отделении полиции. Его остановили для проверки документов. Оказалось, что мужчина находится в розыске в Молдове за совершение кражи. К тому времени удалось связаться с другими родственниками девочки, которые приехали в отделение и забрали малышку домой. 

По факту произошедшего проводится проверка. В случае, если мужчину депортируют в Молдову, судьбу ребенка будут решать органы опеки.


 
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