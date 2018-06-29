Джанни Букиккио: Смешанное голосование не самый лучший вариант для Молдовы

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что в избирательном контексте Республики Молдова, изменение избирательного законодательства это не самый лучший вариант.

Это связано с тем, что смешанная система может создать опасные связи между избранными лицами и бизнес-средой, передает IPN.

Мы передали два мнения Кишиневу: в прошлом году и в марте этого года. Все началось два года назад, когда была первая попытка введения смешанной системы. Я еще тогда сказал, что, на наш взгляд, это не очень хорошая идея для Молдовы. И тогда от нее отказались. Конечно, это суверенное право любой страны принимать ту избирательную систему, которую она желает”, — заявил Джанни Букиккио в интервью для Радио Europa Liberă.

По его словам, изменения были внесены, и ничего нельзя сделать. „Мы должны быть оптимистами и проследить, как будет реализована система на практике, если она будет применяться добросовестно”, — заявил председатель Венецианской комиссии.

Он добавил, что Румыния, Польша и Венгрия — это те несколько государств-членов ЕС, которые внесли спорные изменения в их законодательствах, ставя под сомнение функционирование демократии, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии. „До присоединения мы очень много работали с такими странами, как Румыния, чтобы внедрить меры по укреплению независимости правосудия. Теперь, когда они входят в ЕС, кажется, что их это не так сильно волнует”, — отметил Джанни Букиккио. В то же время, есть очень мало стран, которые еще не являются членами ЕС, а только имеют стремления или амбиции членства, и которые игнорируют мнение экспертов.