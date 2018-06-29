Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

Перегрев ульев, связанный с глобальным потеплением, станет главной причиной массовой гибели пчел на всех континентах Земли уже в ближайшие годы, заявляют экологи в статье в журнале Functional Ecology.

«Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы окажутся на грани вымирания, из-за того что они упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания. Подобная перспектива отрезвляет и пугает нас», — отметил ученый Пол Карадонна из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).

В последние годы ученые отмечают стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах, кроме Антарктиды, где пчелы просто не живут, отмечает РИА «Новости». За последние пять-десять лет популяция диких пчел сократилась на 25-30%, а численность их домашних сородичей в США только в 2015 г. уменьшилась вдвое.

В списке главных «убийц» пчел названы сразу несколько обстоятельств — глобальное потепление, паразитические клещи из рода Varroa, распространяющие вирусы, деформирующие крылья насекомых, пестициды и загадочный «синдром коллапса колоний», при развитии которого рабочие пчелы внезапно бросают матку и покидают улей.

Карадонна и его коллеги попытались узнать, какую роль во всех этих процессах может играть климат. Для этого ученые выточили из деревянных брусков несколько «мини-ульев» и установили их в одном из засушливых горных районов штата Аризона, где сегодня исчезают последние колонии диких пчел-осмий (Osmia ribifloris), главных опылителей голубики.

Эти насекомые, в отличие от их домашних «кузин», ведут одиночный образ жизни и редко встречаются с другими особями. Они строят свои гнезда внутри пней, раковин улиток, трещин в скалах и в других природных укромных уголках, где пчелы создают небольшие запасы пищи и откладывают яйца.

Экологи решили проверить, что произойдет, если температура внутри таких «инкубаторов» повысится или понизится, в то время когда личинки начинают расти. Для этого ученые выкрасили третью часть ульев в черный цвет, повысив температуру в ульях на несколько градусов, а другие ульи оставили бесцветными или покрыли белой краской, что «вернуло» пчел в те климатические условия, которые существовали в Аризоне в середине прошлого века.

«Декоративные» изменения серьезно повлияли на жизнь пчел в последующие два года. Насекомые, жившие в черных ульях, почти полностью вымерли: за первый год умерло 35% пчел, а за второй — свыше 70% оставшихся. Однако осмии, жившие в обычных или белых ульях, продолжали процветать, и лишь 1-2% из них умерли, до того как пчелы успели продолжить род.

Причиной массовой гибели пчел стало то, что повышенные температуры внутри улья «обманывают» организм насекомых и не позволяют им полностью погрузиться в спячку. В итоге пчелы быстро сжигают запасы жира и просыпаются весной в очень ослабленном состоянии. Пока этот феномен почти не влияет на жизнь пчел в природных ульях, однако обстановка может стать катастрофической в ближайшие годы, когда температуры «черного» улья станут нормой для всей планеты. В таком случае многие виды пчел могут исчезнуть из всех теплых регионов планеты, где раньше господствовал умеренный климат, заключают ученые.