Завтра всю республику опять ожидают страшные грозовые дожди

Кишинев не успеет просохнуть после вчерашнего ливня, как вновь польет. С трех часов ночи 29 июня по молдавской столице опять ударят грозовые дожди, которые будут идти до позднего вечера. Особенно грозы будут сильными с 12:00 до 18:00. Температура воздуха от +19 градусов утром поднимется до 22-25 днем.

На юге Молдовы тоже будут грозы в течение всего дня. Особенно сильные - с 15:00 до 18:00. Воздух прогреется до 26 градусов тепла. Утро и вечером будет прохладнее - до + 22-23.

Как прогнозируют синоптики, самые сильные грозовые дожди ожидаются 29 июня в северной части республики. Там будут громы, молнии и сильный ливень с утра до позднего вечера. Температура воздуха будет колебаться между 20-22 градусами тепла, возможно днем прогреется, но ненадолго, до +26.