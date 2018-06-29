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Здоровье
Два университета Молдовы и Италии будут сотрудничать в области кардиологии и кардиохирургии
29.06.2018

Международное соглашение между Государственным университетом медицины и фармации им. Н. Тестимицану, Молдова, и Университетом Милан-Бикокка, Италия, подписано сегодня в Кишинэу, передает Молдпрес.

 

Партнерами сторон-подписантов являются:  Больничная группа «Policlinico di Monza», Республиканская клиническая больница им. Т. Мошняги, Институт кардиологии, Международная больница «Medpark», Университет им. Т. Майореску, Больница  «Monza», Бухарест, и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь, председатель Больничной группы «Policlinico di Monza» Массимо де Сальво, генеральный менеджер Больницы «Monza» из Бухареста Лука Милитело и глава Департамента кардиологии больницы Сан-Гауденцио, Новара, Георге Черин.

Документ предусматривает сотрудничество в области культурной, дидактической, образовательной и исследовательской деятельности с целью достижения высоких стандартов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения этой цели будет организовано обучение медицинского персонала методам инвазивных и неинвазивных процедур, постуниверситетские курсы и программы по профессиональному формированию в области эхокардиографии, телемедицины, будет поощряться осуществление исследовательских  проектов, а также участие в симпозиумах и других академических мероприятиях.

Данное межведомственное соглашение о сотрудничестве было заключено на пять лет с возможностью продления.


https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/28/18005563
 
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