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Общество
Цынцаренам выделили 5,5 млн леев на возобновление работы свалки
29.06.2018

Муниципальный совет Кишинева распорядился выделить из бюджета 5,5 млн леев для мэрии села Цынцарены Новоаненского района, где располагается свалка для столичных отходов, сообщает NewsMaker.

Вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву предложил мунсоветникам принять инициативу в срочном порядке, чтобы избежать нового мусорного кризиса, сообщает newsmaker.md со ссылкой на deschide.md.

Деньги из столичного бюджета пойдут на ремонт инфраструктуры села. Так, 4,5 млн решено потратить на уличное освещение, а оставшийся миллион — на ремонт дорог.

Ранее, 18 июня, мунсовет Кишинева уже выделил мэрии Цынцарен 6 млн леев, а мэрии села Джамэна — 4 млн, в качестве компенсации за возобновление работы свалки.

Год назад мэрия Кишинева начала переговоры с жителями Цынцарен о возобновлении работы законсервированного там мусорного полигона, так как коммуна Бубуечь, куда столичные отходы свозят с 2010 года, отказалась их принимать. Селу обещали выделить 12 млн леев на ремонт дорог и обустройство свалки.


http://newsmaker.md/rus/novosti/munsovet-kishineva-vydelil-5-5-mln-leev-merii-tsyntsaren-za-vozobnovlenie-raboty-s-38045
 
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