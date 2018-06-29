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Общество
В Кишинэу прошло заседание рабочих групп по вопросам телекоммуникаций и почтовой связи
29.06.2018

В штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Кишинэу сегодня состоялось заседание рабочих групп по вопросам телекоммуникаций и почтовой связи. Делегацию от Кишинэу возглавил государственный секретарь по информационно-коммуникационным технологиям Министерства экономики и инфраструктуры Виталие Тарлев, координатор рабочей группы, сообщает Молдпрес со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Профильные специалисты продолжили обсуждение ряда аспектов осуществления Протокольного решения «Об организации взаимодействия в области телекоммуникаций» от 25 ноября 2017 года и обменялись мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для преодоления существующих трудностей.

В то же время, согласно положениям Протокола официального заседания «Постоянной конференции по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования», которое прошло в Риме 29-30 мая,  на уровне координаторов рабочих групп  была  подписана Дорожная карта (Road-map)  по выполнению положений Протокольного решения «Об организации взаимодействия в области телекоммуникаций» от 25 ноября 2017 года


https://www.moldpres.md/ru/news/2018/06/28/18005564
 
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