Moldovagaz и Air Moldova возглавили список самых неэффективных госпредприятий. Рейтинг от IDIS Viitorul

Институт IDIS Viitorul провел исследование, по результатам которого самыми неэффективные госпредприятиями назвал Moldovagaz и Air Moldova, а самыми эффективными — Metalferos и Госцентр по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы. Такие выводы эксперты сделали, изучив работу за 2015-2016 годы 50 крупнейших госпредприятий (уставный капитал свыше 1 млн леев). Предприятия оценивались по четырем критериям: ликвидность, прибыльность, долги и производительность. Оценки давались по 10-балльной шкале, сообщает NewsMaker.

«У госпредприятий очень скромная транспарентность, и обычные процедуры, по которым частные предприятия определяют [успешность] своих результатов, у госпредприятий отсутствуют», — рассказал на презентации исследования 26 июня исполнительный директор IDIS Viitorul Игорь Мунтяну. Он добавил, что анализ поможет выявить пробелы и сформировать политику, которая увеличит прозрачность госпредприятий, передаёт NewsMaker.

Так, по данным исследования, самое эффективное госпредприятие — Государственный центр аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы. Предприятие, которое занимается сертификацией растительной продукции и удобрений, получило общий балл 8,8. Наивысший балл у госкомпании в графе рентабельность — 9,4 и задолженности — 9,2.

На втором месте монополист по экспорту металла Metalferos с 8,6 баллами. У госпредприятия очень высокая ликвидность и объемы продаж свыше 1 млрд леев. Третье и четвертое место разделяют Fintehinform (сейчас Центр информтехнологий в финансах — оказывает услуги в IT-секторе для минфина и подведомственных ему служб) и Национальный центр радиочастот. Общий балл у обоих предприятий 8,5. У них, к примеру, нет краткосрочной задолженности.

Наибольшую прибыль получили за 2016-й год получили Moldovagaz — 262 млн леев, Moldtelecom — 103 млн леев и Metalferos — 41,3 млн леев.

Впрочем, несмотря на это, в рейтинге есть пять компаний, общий рейтинг которых ниже трех баллов. «Компании поставляют энергоресурсы и администрируют инфраструктуру, и можно утверждать, что они находятся на пороге банкротства с точки зрения финансовой стабильности», — говорится в пресс-релизе института. Речь идет о Nord Vest (распределение электроэнергии), Termoelectrica, Air Moldova, Cria (образование в сфере транспорта — NM) и Moldovagaz.

«Анализируя финансовые показатели предприятий, можно наблюдать, что у многих из них высокие показатели, не потому что они хорошие, а потому что защищены государством, а у других предприятий более слабые показатели, потому что находятся в секторе с плохим регулированием. Граждане должны знать, что если госпредприятие находится в топе по финансовой стабильности, то у него хороший менеджмент, есть производительность. Или ему помогает плохое законодательство, которое защищает его от конкуренции», — отметил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

При этом в институте отметили, что у крупных предприятий, которые имеют большое значения для развития страны, самая низкая финансовая стабильность. Речь идет об авиакомпании Air Moldova, газовой компании Moldovagaz, Госадминистрации автодорог, ГП «Железная дорога Молдовы», теплоэнергокомпании Termoelectrica и распределительных сетях Nord Vest. Так, у Air Moldova в 2016 году были убытки 227 млн леев, в то время как в 2015 году была прибыль 1,1 млн леев. У Termoelectrica убытки в 2016 году снизились на 80% до 72 млн леев, а у Nord Vest выросли в 15 раз — до 62 млн леев.

Наихудшая ситуация, по данным IDIS Viitorul, в Moldovagaz. Общий рейтинг предприятия составляет 2,4 балла. Наихудшие показатели у госпредприятия в сфере ликвидности 1,7 и активности 1,2. Текущие долги предприятия составляют 15,2 млрд леев.

Всего, по данным Регпалаты в Молдове, 1,5 тыс. муниципальных и госпредприятий. При этом есть 4,4 тыс. АО с долей государства. В 2016 году на продажи госпредприятий приходилось 20% экономики страны.

В начале недели, отметим, глава Агентства публичной собственности Владимир Балдович на встрече с журналистами рассказал, что после перехода в подчинение агентства более 200 госпредприятий агентство собирается провести их полный аудит.

Он признал, что сейчас на многих госпредприятиях средства расходуются неэффективно. В частности, большинство работают с фирмами, аффилированными к их руководству. По словам Балдовича, в будущем агентство планирует решать эту проблему, но не уточнил, как именно.

Также Балдович рассказал, что изменится система приватизации госпредприятий. Агентство планирует рассматривать вопрос не только через призму возможного дохода от продажи компании, но и от социально-экономического значения для экономики. Так, в качестве примера он привел Moldtelecom, в котором, по его словам, государство могло бы продать 51% акций частному инвестору, что позволило бы внедрить на предприятие эффективное управление, а государство в свою очередь получало бы от него дивиденды.