В материале, опубликованном www.curentul.md, первый вице-председатель Партии Национального единства (ПНЕ) Анна Гуцу рассказала о миссии почетного председателя ПНЕ и бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску в Республике Молдова.

«Миссия Траяна Бэсеску в Республике Молдова состоит в благородном намерении объяснить гражданам, что единственным решением всех экономических и социальных проблем, а также вопроса безопасности является объединение Республики Молдова с Румынией. Граждане узнали о ПНЕ, партия создала разветвленные территориальные структуры, а Траян Бэсеску, посещая населенные пункты страны, смог консолидировать унионистский сегмент», – считает она.

Анна Гуцу утверждает, что «приход Траяна Бэсеску обрадовал унионистов, но, к сожалению, разозлил Игоря Додона, который, после того, как отнял у него гражданство Республики Молдова, все еще не может спать спокойно, мечтая запретить унионистские партии и НПО».

«К сожалению, не только социалисты Додона атаковали в СМИ Траяна Бэсеску, это делали и представители правых, которых беспокоит популярность господина Бэсеску в Молдове в перспективе осенних парламентских выборов. Политика Республики Молдова нуждалась в оживлении, и это произошло. Впервые за 27 лет независимости Республики Молдова политик европейского уровня пересек Прут не только из вежливости или любопытства, но стал участвовать непосредственно в создании и управлении унионистской политической партии – ПНЕ», – отметила Анна Гуцу.

Думитру Гаркалюк