Конгресс США рассмотрит резолюцию в поддержку Молдовы

Проект Резолюции в поддержку Молдовы и ее территориальной целостности будет рассмотрен в Конгрессе США. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, недавно вернувшийся из рабочего визита в США.

Глава исполнительной власти отметил, что в ходе визита он провел дискуссии с рядом членов Палаты представителей и Сената, передает moldpres.md

«Эти отношения между нами очень важны, начиная от того, что в настоящее время в Конгресс представлена Резолюция в поддержку Молдовы», - отметил Павел Филип.

Премьер подчеркнул, что недавно была представлена еще одна резолюция в поддержку Молдовы, Украины и Грузии. «Мы удостоверились, что члены Конгресса и Сената поддержат данную резолюцию. Эта политическая поддержка на нашем прозападном пути чрезвычайно важна, особенно в предвыборный год, когда мы прекрасно знаем, что со всех сторон будут звучать декларации, очень важно, чтобы и граждане Молдовы видели эту поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки», - добавил Павел Филип.

24-26 июня премьер-министр Павел Филипп совершил рабочий визит в США, в рамках которого провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.