Молдавия: апартеид, новая война и объединение с Румынией

«Новое наступление на русский язык [в Молдавии], как и давление на миротворческую операцию, как и отмена демократии в Республике Молдова — это части более широкой многоуровневой стратегии Запада, нацеленной на окончательную ликвидацию российского влияния в регионе и дальнейшее переформатирование молдавского общества», — заявил на круглом столе «Проблема русского языка в Молдавии в свете решения Конституционного суда РМ» директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, передает ИА REGNUM.

В Молдавии, по словам эксперта, возобновляется реализация прибалтийского сценария, то есть построения государства апартеида. «26 лет назад этот сценарий был остановлен войной на Днестре. Военная победа Приднестровья в вооруженном конфликте была не полной, зато моральная победа была абсолютной. Именно поэтому процессы румынизации и дерусификации стали проводиться в Молдове с помощью «мягкой силы». Требовалось сначала кооптировать Приднестровье, не спугнуть его жителей, а потом продолжать геополитическое наступление. Потребовалось время. За этот период успело вырасти целое поколение, и похоже, что молдавское общество уже начинает забывать пройденные уроки», — отметил Шорников.

Кроме того, продолжил он, сильно изменилась международная и региональная ситуация: теперь Западу не обязательно ждать урегулирования молдавско-приднестровских отношений и «уже можно готовить «пушечное мясо» в лице правых радикалов к реваншу, который, вполне вероятно, не обойдется без новой войны на Днестре».

«До сих пор, в том числе и в Приднестровье, существовали робкие надежды на то, что молдавско-приднестровский конфликт может быть исчерпан, если будет ликвидирована проблема, которая лежала в его основании, а именно если русскому языку будет возвращен статус второго государственного в Молдове. Это со временем позволило бы гарантировать равенство прав всем жителям страны», — сказал Шорников.

Но сейчас, по его словам, заметны обратные тенденции. «В Кишиневе открывается офис НАТО, и практически синхронно начинается системное давление на российское военное присутствие, которое, напомню, не только осуществляет миротворческую операцию в регионе, но и создало саму возможность ведения переговоров между Тирасполем и Кишиневом. Сокращаются области применения русского языка в Молдове. Это касается прежде всего образования на русском языке и сферы СМИ, запрещаются российские телеканалы. Теперь и тот статус русского языка, который позволял поддерживать видимость соблюдения прав значительной части молдавского общества, пытаются упразднить. Действующей властью целенаправленно подрываются отношения с Россией», — перечислил эксперт.

Внесение в конституцию Молдавии положения о «европейской интеграции» (не спрашивая при этом мнения народа) завершит процесс формального отрыва Молдавии от массива российской цивилизации, добавил он.

На «левом пророссийском фланге» молдавской политики (к таким силам Шорников относит в первую очередь Партию социалистов Игоря Додона, которая в действительности играет роль младшего партнера правящей русофобской Демпартии), по его словам, тем временем царит полный раздрай и соглашательство. «Нельзя вымаливать себе место под солнцем. Его надо завоевывать. Соглашательство ведет только к дальнейшей утрате позиций», — отметил Шорников.

Шансы «левых и пророссийских сил» Молдавии перехватить инициативу, по его словам, крайне малы. «Но если этого не произойдет, то молдавскому обществу можно начинать готовиться к новой войне на Днестре и к «унире» с Румынией», — уверен Игорь Шорников.