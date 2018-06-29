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Политика
Санду: Додон мог воспрепятствовать аннулированию результатов выборов мэра
29.06.2018

Президент Игорь Додон мог вмешаться и воспрепятствовать аннулированию результатов выборов, что не допустило бы окончательного обезглавливания молдавского правосудия. Об этом в эфире программы на одном из частных телеканалов заявила лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

«Если бы у нас был бы настоящий президент, то ситуация не дошла бы до такого - до окончательного обезглавливания правосудия, потому что именно президент назначает судей и совершает публичный суд.

Таким образом, в суде, а в особенности, в руководстве Высшей судебной палаты и в Апелляционной палате не оказываются те личности, которые есть там сегодня. Он должен быть гарантом независимости учреждений и учреждения должны выполнять свою работу, как указано в законодательстве, а не как заявляет определенная личность - ЦИК, суды и так далее», - заявила Санду.


 
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