Красавица-певица из Кишинева смогла пережить развод и вместе с дочерью стала героиней телешоу талантов

Финалистки конкурса «Românii au talent» Анна Черникова и ее дочь Амелия Узун рассказали интересные подробности участия в шоу.

Анна Черникова - молодая женщина потрясающей красоты, оперная певица театра оперы и балеты имени Марии Биешу, лауреат международных конкурсов. У нее такой голос, о котором говорят - дар от Бога. Ее дочь, Амелию Узун, называют юной соловушкой Молдовы. Вместе они всегда – и дома, и на сцене, и на конкурсах. Талантливые мать и дочь рассказали «Блокноту Молдовы» о том, как они преодолевают сложности на своем жизненном пути.

После родов голос стал академическим

- Анна, как вы пришли к мысли стать певицей?

- Я пела с самых ранних лет - в садике, школе. Когда к нам домой приходили гости, стоя на табуретке, я исполняла песни для них. Это были сентиментальные поп-баллады Уитни Хьюстнон, Селин Дион, Лары Фабиан. В восемь лет я по предложению родной тети приняла участие в международном конкурсе, который проходил в театре Михай Еминеску, мне пришлось не только спеть, но и стих рассказать, и станцевать. Это была моя первая победа, а диплом, полученный из рук президента Петра Лучинского вдохновил меня на то, чтобы заняться музыкой профессионально. Учеба в школе, уроки на фортепьяно и танцевальный кружок занимали всё мое время.

- Как эстрадное исполнение песен сменилось на оперу?

- В 17 лет на известном конкурсе «Două Inimi Gemene» я познакомилась с будущим мужем Валентином Узуном, он старше меня на пять лет, и это была моя первая любовь. Через год мы поженились, я родила Амелию и продолжала учебу в музыкальном колледже. Как преподаватели, так и я сама обратила внимание на то, что после родов у меня изменился голос, он стал приобретать академические нотки. А тут еще и на глаза попалось видео оперной дивы Анны Нетребко, которая демонстрировала не только свои вокальные данные, но и виртуозное шоу на сцене. Я захотела быть похожей на нее. Так я стала изучать академическое пение в музыкальной консерватории.

- Успех пришел сразу?

- Нет, в самом начале учебы я не была в рядах лучших студентов, и наивысшими оценками похвастаться не могла, это стимулировало заниматься еще больше. Быть оперной певицей безумно трудно физически – здесь сложно и морально, и технически. В опере должна быть полная концентрация, нужно думать на опережение, не отставать, не потеряться и еще иногда давать реплики партнерам на сцене, когда кто-то что-то забыл. От этого очень устаешь. Но я выдержала, и уже к концу первого курса стала лучшей студенткой, а через три года исполняла главные роли в национальном театре оперы и балета.

- Вы призер международного конкурса вокалистов, который проходил в Алма- Ате. Как удалось обойти такое большое количество участников?

- Мне пришлось соперничать с 49-ю сильнейшими вокалистами из России, Казахстана, Болгарии, Германии, Литвы, Чехии, Монголии. Своей победе я во многом обязана молдавскому тенору Михаю Мунтяну, он меня очень поддерживал на конкурсе. И хотя по правилам участия нам было запрещено общаться друг с другом, поздними вечерами я получала от него смс с напутственными словами, которые вселяли во мне еще больше уверенности.

- С кем из мировых знаменитостей вам удалось пообщаться? Каковы ваши впечатления о них?

- На конкурсе в Казахстане мне посчастливилось познакомиться с педагогом Анны Нетребко, Тамарой Дмитриевной Новиченко, с российской меццо-сопрано Еленой Заремба и казахским баритоном Азаматом Желтыргузовым. В прошлом году на одном из вокальных конкурсов удалось пообщаться с Бедросом Киркоровым. Глядя на него, я всегда удивлялась, как ему удается быть полным сил и энергии, а голос с годами не потерял своего шарма. Из всех участников и жюри он просыпался раньше всех и всегда находился в хорошем расположении духа.

Анна с Михаем Мунтяну и Бедросом Киркоровым

В роли Адины в опере «Elixirul dragostei»

«Românii au talent» открыл дочь с новой стороны

- Наибольшую популярность вам принес конкурс «Românii au talent», зал и жюри на каждом этапе тепло принимали вас на сцене. На ваш взгляд, в чем секрет такого успеха?

- Участия в этом конкурсе могло бы и вовсе не быть. За день до отъезда на съемки у Амелии поднялась температура, и я сообщила руководителю проекта, что мы не сможем приехать. Утром жар немного спал, и дочь заявила, что соберет всю свою волю в кулак, но наше участие состоится. Все наши переживания и недомогания того стоили. Даже после того, как мы увидели восторженные лица жюри, ведущих и зрителей в зале, мы не осознали до конца своего успеха. Только вернувшись на родину и просмотрев выступления с экрана телевизора, поняли, что нам надо готовиться к следующему этапу.

- На ваш взгляд, чего не хватило для полной победы?

- Времени, его было слишком мало. Многие участники конкурса изначально были подготовлены к тому, что могут пройти в следующие этапы, все номера заранее были тщательно продуманы. Мы же не были готовы к тому, что дойдем до финала, да и правил шоу толком не знали. На последнем этапе за два дня до выступления мы сменили песню и исполнили «The Impossible Dream» из мюзикла «Человек из Ла Манчи». Несмотря на то, что сама композиция очень сложная, и большая часть текста досталась Амелии, она великолепно справилась. Мы не получили главного приза, но для меня самым важным достижением стало то, что дочь открылась для меня с новой стороны – я никогда не видела ее такой сильной и трудоспособной. Ребенок ни разу не пожаловался на то, что устал, голоден или хочет спать, хотя репетиции проходили с раннего утра до часу ночи.

- От ваших сценических костюмов невозможно было оторвать глаз. Кто занимался их дизайном и пошивом?

- Наши элегантные платья с бабочками произвели впечатление на всех участников проекта, за кулисами нас с Амелией называли королевой и принцессой. А платья сшили для нас за два дня до съемок, это ручная работа талантливого молдавского дизайнера Дианы Воевудски.

- Вас как зрителя кто-нибудь поразил на этом конкурсе?

- Я считаю, что победитель Емил Рингле по достоинству заслужил главный приз. Его номер был самым зрелищным, концепция была продумана до мелочей. Нашим трофеем стала зрительская любовь - мы получили сотни сообщений, признаний, комплиментов, нас узнают на улице и даже просят автографы.

Выступления во всех этапах конкурса вызывали восторг в зале

Болезненный развод в корне изменил жизнь

- Карьера вашей дочери Амелии началась уже с трех лет. Такой удивительный голос – это удачная комбинация генов родителей или упорный труд?

- Песни сопровождают Амелию всю ее жизнь - и когда я будучи беременной выступала на различных конкурсах, и когда в перерывах на лекциях в консерватории бегала кормить ее грудью, и когда на наших выступлений с мужем брали ее с собой на сцену. У нее с раннего детства развился хороший слух, поэтому у нашего ребенка был только один выход - стать юной артисткой.

- На многочисленных концертах девочка поет и на иврите, и на английском, и на румынском. Как удается в столь юном возрасте все запоминать?

- В возрасте трех-четырех лет Амелии приходилось заучивать текст, у нее прекрасная память. Сейчас же она посещает уроки английского, что дает возможность уже сознательно произносить тексты. Румынский - ее родной язык.

- У вас непростая личная жизнь. Брак с известным музыкантом Валентином Узуном распался, когда дочь была совсем маленькой. Как удалось пережить момент?

- В нашей семье были непростые отношения, и когда мы оба осознали, что брак обречен, решили развестись. В самом начале расставания я пережила моменты тяжелой депрессии, меня часто одолевали вопросы, почему это случилось именно со мной? Было обидно, что на глазах рушится мечта прожить в любви и согласии с одним человеком до самой старости. Именно в этот период я занялась своим саморазвитием, стала читать много литературы по психологии. Всё это помогло мне в корне изменить и себя, и свои взгляды на мир. Работа над собой помогла мне преодолеть обиды на мужа, его родителей и людей, которые когда-то причинили мне боль. Я почувствовала облегчение.

- Судя по той информации, которую вы публикуете в социальных сетях, Амелия тесно общается с отцом, путешествует с ним и даже снимается в его клипах. Как удалось сохранить такие теплые отношения?

- В самом начале развода каждый из нас тянул внимание ребенка на свою сторону, и только спустя год мы наладили родительские отношения. Мне пришлось проводить долгие дискуссии как у бывшим мужем, так и с родителями. Было решено, что ни в коем случае семейные разногласия взрослых людей не должны влиять на психику и развитие маленького ребенка. Сейчас у Валентина новая семья, мы в хороших отношениях с его новой женой, а Амелия рада, что у нее появилась сводная сестренка. Они часто берут ее с собой на отдых, а в Кишиневе нам помогают родители Валентина – привозят ее со школы по мере необходимости, гуляют и посещают различные мероприятия.

Валентин Узун с дочерью Амелией

Новый любимый лучше того идеала, который рисовала себе в мечтах

- Сейчас в вашей жизни появился новый избранник. Расскажите о нем.

- После развода был длительный период, когда не хотелось никаких отношений, я настроилась заниматься строго ребенком и своей карьерой. Но видимо, от судьбы не уйдешь. Гуляя с подругой зимним вечером по Кишиневу, я встретила его, и влюбилась с первого взгляда. И хотя я не хотела близко к себе никого подпускать, согласилась на встречу. Миша пришел на него со своей сестричкой, которая немного младше Амелии. Девочкам было весело вместе проводить время, это меня еще больше подкупило. И чем дальше я стала его узнавать, поняла, что мой избранник лучше того идеала, который я себе рисовала в мечтах. Интеллигентный, умный, работоспособный, веселый, любящий, а главное – не музыкант.

- О свадьбе мечтаете?

- В моей жизни свадебные хлопоты и церемония уже были, и для меня всё это уже так важно. Считаю это некоторой формальностью, которая на самом деле никак не влияет на отношения между людьми. Для меня важно то, что здесь и сейчас, а не после посещения ЗАГСа.

- Михаил балует вас сюрпризами?

- За три дня до финала конкурса «Românii au talent» Миша сломал ногу, и вместо того, чтобы отправиться в больницу для наложения гипса, поехал с нами в Румынию. Его поддержка была очень важна для нас. Еще иногда Миша дает мне возможность подольше утром поспать, сам отвозит Амелию в школу, а по возвращении приносит завтрак в постель. Такие моменты дороже всех материальных благ.

- Многие оперные дивы обладают пышными формами. Вы же - наоборот. Как удается держать себя?

- Моя фигура пока не идеальна, но я надеюсь, что этим летом добьюсь желаемых результатов. В прошлом году с Михаилом интенсивно занималась спортом, сейчас на это пока нет времени. В питании стараюсь себя ограничивать от вредной пищи. В моем рационе невозможно увидеть сладкие торты, пирожные, жареный картофель или салаты с майонезом. Изредка могу соблазниться пиццей, которую безупречно готовит моя мама. Но после этого последуют разгрузочные дни.

- Кто подбирает вам наряды как для сцены, так и для повседневной жизни?

- У меня нет личного стилиста или дизайнера. Более того, признаюсь, что очень не люблю походы по магазинам, для меня это крайне утомительно. В повседневной жизни люблю ту одежду, в которой мне комфортно – джинсы, футболки, кроссовки. Вечерние наряды, как и макияж – только для большой сцены или съемок. Я - самый обычный житель нашего города.

Новая любовь Анны Черниковой - Михаил Плешка





Анна в Германии, 2017 год

Мечтаю, чтобы мама родила мне братика

- Амелия, расскажи о своей маме? В каких моментах она может тебя отругать?

- У меня самая добрая мама на свете. Мне нравится, что она никогда не заставляет меня делать то, что мне не хочется. Она меня никогда ни за что не ругает.

- От чего ты можешь заплакать на сцене?

- Меня иногда пугает большое количество зрителей, из-за этого я могу растеряться и даже заплакать.

- Ты много путешествуешь. В каких странах уже бывала?

- Очень люблю путешествовать. Я была в России, Украине, Румынии, Израиле, Дубае, Франции, Италии.

- Расскажи, кого из певцов ты любишь слушать больше всего? На кого хочешь быть похожим?

- Мои любимые певцы Кэти Перри, Бейонсе и Smiley. Хочу быть похожа на саму себя – Амелию Узун.

- О чем мечтает талантливая девочка из Молдовы?

- Я мечтаю, чтобы мама родила мне красивого братика.

Времени у Амелии хватает и на выступления, и на учебу

ROMANII AU TALENT 2018 - Amelia Uzun si Ana Cernicova

Amelia Uzun - O sole mio (Vorbe bune cu Lilu)

Amelia Uzun & Tharmis - Tzel etz tamar (צל עץ תמר)

Ana Cernicova & Amelia Uzun - Mama (martie 2018)