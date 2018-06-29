Ион Чебан: Для Андрея Нэстасе выгоднее находиться на улице, чем в примэрии

Для лидера Партии „Платформа достоинство и правда”, избранного примара, но мандат которого не был утвержден судом, выгоднее быть на улице, чем в примэрии. Об этом заявил председатель фракции Партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан в ходе передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова. По его словам, эта ситуация устраивает больше всего Андрея Нэстасе, потому что в примэрии он должен был бы работать и решать проблемы Кишинева, передает IPN.

Социалист не исключает, что аннулирование выборов является договоренностью между кандидатом ППДП и нынешней властью. „Я знаю, что Андрею Нэстасе нечего делать в примэрии, потому что он не имеет ни команды, ни концепции, не имеет каких-либо знаний. Он является единственным победителем из всей этой сделки. Не исключаю, что все это задумано совместно со всеми теми, которые называют себя проевропейцами”, - заявил Ион Чебан.

В качестве аргумента, социалист привел тот факт, что когда началась избирательная кампания, Андрей Нэстасе имел рейтинг в 4%, а сейчас достиг 40% популярности вместе с лидером ПДС Майей Санду. „Выборы аннулированы, ДПМ сохраняет свои ресурсы в столице, Андрей Нэстасе не несет ответственности ни за что”, - заявил советник от ПСРМ.

Ион Чебан считает, что аннулирование выборов является опасным прецедентом, потому что это может случиться с любым игроком. „В этом смысле закон действительно является спорным”, - отметил социалист.