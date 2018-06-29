«У меня эйфория»: лидер рок-группы Zdob si Zdub заявил в Волгограде о двух родинах

Рок-группа Zdob si Zdub выступила в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Волгограде во время матча между Японией и Польшей.

Послушать Zdob si Zdub пришли около 2 тысячи человек. Жителям и гостям Волгограда больше всего понравилось зажигательное исполнение цоевской песни «Видели ночь», этот хит толпа массово пела.

На концерте были замечены и многочисленные иностранные болельщики, среди них японцы, поляки, египтяне, немцы и нигерийцы.

Солист группы Роман Ягупов родился в Волгограде. Его предки перебрались на Волгу еще в ХVIII веке. Когда Роману был 1 год, его семья переехала в Молдову.

- Я родился в Волгограде, и ребенком с семьей уехал в Молдову, поэтому у меня две родины, - сообщил публике Ягупов.

В Волгограде у рок-музыканта остались родственники, в том числе пожилой дядя. Перед поездкой Ягупов не смог связаться с ним - тот перестал отвечать на телефонные звонки. Тогда музыкант обратился со сцены с просьбой помочь в поисках родственника.

- Связаться с родственниками не получилось – дяде будет в этом году 90 лет. Но есть кузены и племянники. Так что пользуюсь случаем и передаю всей семье Ягуповых большой привет от меня и от их родных из Молдовы, - сказал Роман.

Музыкант признался, что футбольные матчи смотрит урывками. Свою любимую команду он не назвал, признавшись, что для него важнее общая футбольная атмосфера. Волгоград и зрители музыканту очень понравились.

- Мы не болеем за какую-то конкретную команду. Для нас больше важна хорошая игра и настоящая футбольная атмосфера. У меня эйфория. Рядом Волга, нас встречает чудесная публика, полнолуние, - поделился впечатлениями после концерта лидер группы.