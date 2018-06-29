Илан Шор Майе Санду: Готовься к публичной люстрации!

Скандально известный бизнесмен Илан Шор продолжает серию обвинений и нападок в адрес лидера Партии PAS Майи Санду, обратившись к ней с очередным посланием. «Как и обещал, я последователен в своих действиях, поэтому уже подготовлен иск в суд и ты скоро его получишь. Жду от тебя доказательства пустых обвинений, а учитывая, что они отсутствуют, жду извинений», – написал бизнесмен с сомнительной репутацией в социальных сетях.

Шор заверяет, что жители Молдовы еще помнят, что именно она разрушила систему образования Молдовы и должна нести прямую ответственность за это. «Вчера на встрече с людьми, которые всю свою жизнь проработали в системе образования, я рассказывал программу партии. Когда я дошел до пункта о введении Народных трибуналов, они спросили меня, будет ли это распространяться на преступления, содеянные ранее. Я ответил: «Конечно, да!». Тогда они с горящими глазами выразили желание посадить тебя на скамью Народного трибунала за уничтожение молдавского образования», – заявил примар Оргеева.

Он обвинил Майю Санду в экспериментах над системой образования, которые привели к серьезным последствиям в стране. «Могу добавить пару прописных истин. Село без школы – обречено. В селе, где нет школы, не рожают детей, поскольку им негде будет учиться. Из села, в котором закрыта школа, люди уезжают. Из страны, где разрушена система образования, люди бегут. Готова ли ты, дорогая Майя, нести всю полноту ответственности за то, что в нашей стране появились села-призраки, за то, что Молдова постепенно превращается в безлюдную пустыню», – пишет Илан Шор.

Он уверен, что у подобных преступлений против страны и общества нет срока давности. «Готовься к публичной люстрации!», – пригрозил в заключение скандально известный бизнесмен. Майя Санду и Илан Шор начали обмениваться обвинениями после того, как последний заявил, что платил Санду через Влада Филата. После этого заявления лидер PAS сказала, что подаст на примара Оргеева в суд за клевету. Шор, недолго думая, зарегистрировал две жалобы на имя экс-министра просвещения.